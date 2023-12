Sensacyjny transfer reprezentanta Polski? Łączony jest z gigantem

Wraz z chwilą przenosin Jakuba Kiwiora ze Spezii do Arsenalu wzrosły nadzieje, iż defensywa reprezentacji Polski jest w dobrych rękach. Polak nie może wywalczyć miejsca w podstawowym składzie Kanonierów i zalicza jedynie sporadyczne występy. Z uwagi na jego nieciekawą sytuację u bieżącego pracodawcy 23-latek może wkrótce zmienić otoczenie. Włosi widzą dla niego doskonałe miejsce.

Jakub Kiwior łączony z włoskim gigantem

Mikel Arteta powiedział otwarcie, że nie chce słyszeć o sprzedaży żadnego ze swoich zawodników, gdyż potrzebuje każdego z nich w bieżącym sezonie. Duet podstawowych obrońców stanowią Gabriel oraz William Saliba, przez co Jakub Kiwior otrzymuje niewiele szans do gry w pierwszej jedenastce. Agent Jakuba Kiwiora zaczął poszukiwania nowego miejsca dla rozwoju swojego klienta. Widziano go na meczu AC Milan, co od razu wywołało przypuszczenia, jakoby Polak mógłby przenieść się na San Siro na zasadzie wypożyczenia.

Sprawa jest o tyle poważna, iż Polak liczy na odpowiednie przygotowanie do barażów do Euro 2024, które odbędą się w marcu. Niewiele wskazuje na to, żeby jego sytuacja w klubie miała ulec zmianie, dlatego coraz bardziej prawdopodobne jest, że wróci na półwysep apeniński. Jak podaje „La Gazetta dello Sport” zainteresowanie usługami 23-latka z Polski wykazuje SSC Napoli. Włosi wskazują na problemy w defensywie mistrzów kraju, dlatego potencjalne wypożyczenie Kiwiora mogłoby być dla nich rozwiązaniem.

Temat transferu 23-latka z Arsenalu robi się coraz gorętszy. Temperatury dodaje fakt, że zdaniem angielskich mediów Kanonierzy rozpoczęli poszukiwania kolejnego defensora, a wybór ma paść na Goncalo Inacio ze Sportingu Lizbona. To znacznie utrudniłoby sytuację Polaka w drużynie hiszpańskiego szkoleniowca. Warto przypomnieć, że w składzie ekipy Emirates Stadium jest również Justin Timber, który obecnie przechodzi rekonwalescencję po kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie.

Czytaj też:

Oto idealny klub dla Jakuba Kiwiora. Mógłby tam od razu graćCzytaj też:

Pokaz bramek w wykonaniu Arsenalu. Frankowski i RC Lens byli bezradni