Robert Lewandowski został twarzą popularnej gry. „Dołączam do grona wybitnych ludzi”

„Mam swoją własną talię RL9 do gry UNO. To zaszczyt dołączyć do grona wybitnych ludzi, uhonorowanych limitowaną edycją 50 specjalnych talii” – poinformował na swoim koncie na Instagramie szczęśliwy piłkarz. Ogłosił też, że rozda 20 takich talii internautom, którzy wesprą charytatywną aukcję, organizowaną przez fundację Olimpiady Specjalne Polska. To organizacja wspierająca sportowców z niepełnosprawnością intelektualną, określająca sama siebie mianem „trzeciego filaru ruchu olimpijskiego”. Warto zaznaczyć, że funkcję prezesa stowarzyszenia pełni żona Lewandowskiego, Anna.

instagram

Grający dla Bayernu Monachium Robert Lewandowski jest nie tylko pierwszym Polakiem uhonorowanym własną edycją UNO, ale też pierwszym piłkarzem, który został wyróżniony w ten sposób. Jak dotąd swoje wersje tej gry karcianej mieli m.in. koszykarze Kemba Walker i Chris Paul. Talia nazwana UNO X RL9 wyróżniać się będzie logiem „RL9” oraz odmienną kartą z liczbą 9. Zmienione w stosunku do standardowej wersji będą też instrukcja oraz opakowanie.

Lewandowski wraca do treningów!

Z innych dobrych wiadomości – Robert Lewandowski był już widziany na boisku treningowym. Zaobserwowano, jak swobodnie biega po obiekcie i przeprowadza lekkie ćwiczenia z piłką. Może to oznaczać, że wróci do gry szybciej niż się spodziewaliśmy. To na pewno duża ulga do kibiców Bayernu i reprezentacji Polski. Przed „Lewym” bowiem najważniejsza część sezonu.

Czytaj też:

Konflikt na linii Kucharski – Lewandowski się pogłębia. „Lewandowski nagrania zmanipulował”