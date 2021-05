Były reprezentant ostro o Sousie: Nie zna się na polskich zawodnikach

Warzycha to nie tylko 47-krotny reprezentant Polski i pierwszy Polak, który grał w Premier League (Everton). To także były trener Górnika Zabrze i amerykańskiej drużyny Columbus Crew. To ze względu na swoją znajomość MLS dziennikarz WP zapytał go o Przemysława Frankowskiego z Chicago Fire. Paulo Sousa od początku swojej pracy w Polsce nie skontaktował się jeszcze z tym zawodnikiem.

Warzycha: Czy Sousa zna Przemysława Frankowskiego?

– Może go nie zna? Jestem daleko od reprezentacji, ale z wydarzeniami w polskiej piłce jestem na bieżąco. Sousa mówi, że nie odpowiada za przygotowanie fizyczne zawodników, ale powołuje piłkarza nie grającego w klubie, czyli nieprzygotowanego – ja tego nie rozumiem. Mam wrażenie, że jedynym człowiekiem w reprezentacji, który nie zna się na polskich zawodnikach jest selekcjoner – odpowiedział mocno Warzycha.

– Ogląda pan mecze ligi bułgarskiej albo rumuńskiej? No i on też polskiej nie oglądał – zapewniał dziennikarza były reprezentant. – I meczów reprezentacji Polski też nie widział w ostatnim roku, bo to, jakie wystawiał składy na marcowe mecze, wołało o pomstę do nieba – podkreślał.

Warzycha o Sousie: Chłop zna się na futbolu, ale...

– Chłop zna się na futbolu, rozumie piłkę, potwierdził to dokonując dobrych zmian w trakcie meczów, ale w przypadku polskich zawodników powinien był zapytać o zdanie choćby Andrzeja Juskowiaka, Grzegorza Mielcarskiego czy Józefa Młynarczyka, którzy grali w Portugalii – wskazywał.

