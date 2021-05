Uraz Łukasza Fabiańskiego. Bramkarz West Ham nie dokończył rozgrzewki

Jeszcze niedawno West Ham United znajdował się w czołowej czwórce ligi angielskiej i był na dobrej drodze do awansu do Ligi Mistrzów. Strata punktów w kolejnych meczach sprawiła, że ekipa z Londynu wprawdzie wypadła poza TOP4, ale wciąż pozostaje w grze o europejskie puchary. Wyjazdowe spotkanie z West Bromwich Albion miało być kluczowe, a David Moyes chciał desygnować do gry najmocniejszy skład. Tuż przed spotkaniem okazało się jednak, że szkocki szkoleniowiec nie będzie mógł skorzystać z Łukasza Fabiańskiego.

Łukasz Fabiański kontuzjowany?

Bramkarz reprezentacji Polski doznał urazu prawego kolana podczas przedmeczowej rozgrzewki i nawet interwencja klubowego fizjoterapeuty okazała się bezskuteczna. Fabiański z grymasem bólu na twarzy zszedł z boiska, a w wyjściowej jedenastce zastąpił go Darren Randolph. West Ham United póki co nie wydał komunikatu odnośnie stanu zdrowia polskiego bramkarza wspominając jedynie, że odniósł on kontuzję. W środowym spotkaniu ekipa z Londynu zainkasowała trzy punkty, wygrywając 3:1.

Przypomnijmy, Fabiański znalazł się na liście powołanych przez Paulo Sousę na zgrupowanie w Opalenicy. Portugalski selekcjoner już podczas ogłaszania kadry podkreślił, że to Wojciech Szczęsny będzie podstawowym bramkarzem podczas mistrzostw Europy. Oznacza to, że graczowi Młotów pozostaje pełnić rolę rezerwowego, o ile kontuzja nie wykluczy go z turnieju.

Czytaj też:

Majecki nie powstrzymał PSG. Drużyna Pochettino z Pucharem Francji