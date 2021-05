Krychowiak odpowiedział na krytykę internauty. Jego komentarz stał się hitem

Lokomotiw Moskwa 16 maja zakończył zmagania ligowe, wygrywając z Urałem i zapewniając sobie trzecie miejsce w końcowej klasyfikacji. Drużyna ze stolicy Rosji kilka dni wcześniej wywalczyła puchar kraju, a zawodnicy powołani na Euro mogą skupić się już na przygotowaniach do turnieju. Grzegorz Krychowiak postanowił polecieć do Egiptu, by tam odpocząć przed zgrupowaniem w Opalenicy, które rozpocznie się już 24 maja.

Krychowiak odpowiada na komentarz internauty

Krychowiak udostępnił na Facebooku zdjęcie z Egiptu, gdzie pozował na tle dwóch piramid. „Indiana Jones” – dodał w opisie, a jego wpis po kilkunastu godzinach doczekał się 1,4 tys. komentarzy. „Wzrok tęskniący za formą” – skwitował jeden z internautów, na co postanowił odpowiedzieć zawodnik Lokomotiwu. „Widziałem się z nią kilka dni temu, więc jeszcze nie tęsknimy za sobą” – napisał.

Ponad 3 tys. reakcji, w tym 2,7 tys. polubień komentarza Krychowiaka świadczy o tym, że kibice docenili dyspozycję reprezentanta Polski w ostatnich miesiącach. Piłkarz Lokomotiwu w 26 spotkaniach ligowych 9-krotnie trafiał do bramki rywali i zaliczył trzy asysty. Do tego dorobku dołożył cztery spotkania w Pucharze Rosji i dwa gole w tych rozgrywkach. Mogliśmy go oglądać również w czterech meczach fazy grupowej Ligi Mistrzów, ale Krychowiakowi nie udało się trafić do siatki w żadnym z tych starć.

