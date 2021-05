Lewandowski opowiedział o najtrudniejszym momencie w życiu. „Niekoniecznie chcieli mi pomóc”

Robert Lewandowski pojawił się na antenie Canal+, gdzie Michał Kołodziejczyk zapytał go o rekord Gerda Muellera. Przypomnimy, legendarny snajper Bayernu w sezonie 1971/1972 strzelił 40 bramek, a kapitan polskiej reprezentacji stanie w sobotę przed szansą na pobicie tego osiągnięcia. – Nigdy nie wierzyłem tak do końca, że ktoś zbliży się do tego rekordu, nie biorąc nawet siebie pod uwagę. Jeśli pobiję ten rekord, to wtedy zacznę się zastanawiać, co osiągnąłem – przyznał Lewandowski.

Robert Lewandowski: To wszystko sprawiało, że się zamykałem

Podczas rozmowy poruszono również kwestię trudnych momentów w życiu polskiego zawodnika. – Najtrudniejszy moment w moim życiu to kontuzja w wieku 17 lat i nie przedłużenie kontraktu z Legią Warszawa. Utrata ojca rok wcześniej też się do tego dołożyła. To wszystko sprawiało, że się zamykałem. Spotykałem osoby, które niekoniecznie chciały mi pomóc – zdradził.

W styczniu z kadrą pożegnał się Jerzy Brzęczek, którego wkrótce zastąpił Paulo Sousa. Decyzja o zakończeniu współpracy z dotychczasowym selekcjonerem była sporym zaskoczeniem nie tylko dla kibiców, ale również samych zawodników. – Byłem zszokowany zwolnieniem Jerzego Brzęczka i od razu dzwoniłem do Zbigniewa Bońka, żeby dowiedzieć się, co się stało. Wyjaśnił mi, że podjął taką decyzję. Musiałem to zaakceptować – powiedział Lewandowski dodając, że nie w żaden sposób nie wpłynął na decyzję prezesa PZPN o zwolnieniu Brzęczka.

