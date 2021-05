Majdan skrytykował decyzję selekcjonera. „Sousa zrobił mu krzywdę”

Chociaż w zgrupowaniu przed Euro 2020 weźmie udział 27 polskich piłkarzy, to jeden z nich z pewnością nie pojedzie na turniej. Będzie to prawdopodobnie Radosław Majecki, który został powołany jako bramkarz rezerwowy. Wiadomo również, że w imprezie nie wezmą udziału Kamil Grosicki i Sebastian Szymański, co dla kibiców i komentatorów było niemałym zaskoczeniem.

Majdan o braku powołania dla Grosickiego i Szymańskiego

Radosław Majdan w rozmowie z „Super Expressem” wyraził zdziwienie faktem, że powołania nie otrzymał Grosicki. – Myślałem, że selekcjoner będzie chciał z niego skorzystać nawet przez 15-20 minut w jakimś meczu. On wciąż ma gaz, ma już doświadczenie – powiedział były reprezentant Polski.

Jak dodał Majdan, zawodnik WBA potrafi grać pod presją, a w dodatku jest szybki i bezkompromisowy. – Każdy piłkarz, który jest skreślony z listy w ostatnim momencie, a wcześniej był jednym z podstawowych graczy, mocno to przeżywa. Na pewno jest mu przykro – ocenił.

Byłego bramkarza zaskoczył również brak powołania dla Sebastiana Szymańskiego. – W Rosji gra cały czas i robi to dobrze, a Sousa zrobił mu krzywdę, wystawiając go na pozycji prawego wahadłowego w meczu z Węgrami – wyjaśnił. Jego zdaniem gracz Dinamo Moskwa mógłby grać jako skrzydłowy, ale w ustawieniu z trójką pomocników, co umożliwiałoby mu schodzenie do środka. – Po Piotrze Zielińskim jest kolejnym takim piłkarzem, który mógłby dać coś tej reprezentacji w środku pola – zaznaczył.

Czytaj też:

Lewandowski opowiedział o najtrudniejszym momencie w życiu. „Niekoniecznie chcieli mi pomóc”