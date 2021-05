Boniek „zaczepił” Krychowiaka. Poszło o... strój Haalanda

Sezon w Bundeslidze dobiegł już końca, dzięki czemu Erling Haaland mógł rozpocząć upragnione wakacje. Norweski zawodnik postanowił polecieć w niedzielę do Monaco, gdzie odbywało się Grand Prix w Formule 1. Piłkarz Borussii Dortmund opublikował na Twitterze zdjęcie z samolotu, które zwróciło uwagę Zbigniewa Bońka.

Prezes PZPN nie tylko udostępnił fotografię Haalanda, ale również w krótkim komentarzu oznaczył pomocnika Lokomotiwu Moskwa. „Hej Grzegorz Krychowiak, co tu się dzieje? Co ty na to?” – zapytał, mając na myśli zapewne strój Norwega, który zdecydował się na biało-czerwony dres z bordowymi elementami.

„Zaczepienie” Krychowiaka nie jest przypadkowe. Pomocnik reprezentacji Polski słynie z zamiłowania do mody, co widać zresztą na jego profilach w mediach społecznościowych. Piłkarz regularnie chwali się tam różnymi stylizacjami, promując m.in. ubrania marki Balamonte, którą sam założył. Wspomniana firma specjalizuje się w garniturach szytych na miarę, które noszą m.in. były piłkarz Sebastian Mila czy aktor Mateusz Banasiuk. Wywołany do tablicy gracz Lokomotiwu nie odpowiedział jednak jeszcze na komentarz Bońka.

