Ruszyło zgrupowanie przed Euro 2020. Lewandowski odpowiadał na pytania

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Opalenicy Robert Lewandowski odpowiadał na pytania dziennikarzy. Poruszono m.in. temat pobitego rekordu Gerda Muellera, przygotowań do Euro 2020 i szczepień przeciw COVID-19. Poniżej podsumowanie konferencji:

15:53 Koniec konferencji prasowej. 15:52 Czy zdaniem Lewandowskiego reprezentacja powinna grać dwójką napastników i wyższym pressingiem? - To wszystko trzeba wypośrodkować. Nie możemy tylko bronić lub tylko atakować - odpowiedział. 15:47 Lewandowski wcześniej zapoznawał się z ośrodkiem w Opalenicy:



twitter.com 15:46 Padło pytanie o Sergio Ramosa, który nie został powołany na Euro 2020. - Pojedynki z nim zawsze były fajne - przyznał Lewandowski. 15:45 Lewandowski przyznał, że rozmawiał z innymi piłkarzami ze Słowacji, Hiszpanii i Szwecji o meczach czekających nas na Euro. - Były rozmowy, ale nie mam tak bliskich kolegów z tych reprezentacji, z którymi miałbym codzienny kontakt - dodał. 15:40 Czy Robert Lewandowski jest już zaszczepiony? - Wiem, że mamy być szczepieni, ale nie wiem kiedy - przypomniał snajper Bayernu sugerując, że sam się jeszcze nie zaszczepił. 15:37 - Zawsze przyjazd na kadrę jest czymś fajnym - przyznał snajper Bayernu. Jak dodał Lewandowski, w ciągu pierwszych dni zgrupowania będzie trenował bez większych intensywności. 15:35 Czy Lewandowski ma niedosyt, jeśli chodzi o duże turnieje? - Na pewno strzelanie bramek na wielkich turniejach byłoby czymś pięknym, ale to drużyna jest najważniejsza - odparł Lewandowski. 15:33 Padło pytanie o to, kogo Lewandowskiemu brakuje w kadrze powołanych na Euro. - To trener decyduje, kogo powołuje. Moje personalne, emocjonalne podejście to jedno, ale to trener decyduje o tym, kto jest, a kogo nie ma - zaznaczył. 15:30 - Jaki jest cel naszej kadry na Euro? - zapytał jeden z dziennikarzy. - Musimy być dobrze przygotowani, treningi na pewno nam pomogą - odpowiedział Lewandowski. - Zdajemy sobie sprawę, że musimy walczyć i wierzyć w to, że sukces osiągniemy. Moim zdaniem wyjście z grupy to będzie dopiero początek - dodał. 15:28 - Były chwile zwątpienia, ale w ostatnich 10 minutach przyszło przeczucie, że coś się może zdarzyć - relacjonował Lewandowski. 15:27 Co Lewandowski czuł w meczu z Augsburgiem, kiedy dopiero w 90. minucie udało mu się pobić rekord Mullera? - Były takie momenty, że sam do siebie zaczynałem się śmiać i zacząłem zastanawiać, czy ten rekord da się pobić - powiedział Lewandowski. 15:25 - Ostatnie dni i tygodnie emocjonalnie były męczące - przyznał Lewandowski podkreślając zarazem, że w ostatnim czasie rozegrał tylko kilka spotkań, dzięki czemu nie jest tak przemęczony jak w poprzednich sezonach. 15:24 Kapitan polskiej reprezentacji podkreślił, że rekord dotyczący liczby bramek strzelonych w sezonie Bundesligi był dla niego ważniejszy niż ten związany z trafieniami ze wszystkich sezonów w lidze niemieckiej, który dzierży Gerd Mueller. 15:22 - Czy czujesz się piłkarzem spełnionym? - zapytał jeden z dziennikarzy. - Przyjeżdżając na reprezentację zawsze marzy się, by osiągać dobre wyniki. Żeby nie tylko być dumnym z reprezentacji, ale też cieszyć się ze zwycięstw - odpowiedział Lewandowski dodając, że w jakimś stopniu jest już spełniony, ale każdy kolejny sukces dodatkowo go "napędza". 15:21 Lewandowski zdobył Złotego Buta, czyli nagrodę dla najlepszego strzelca w Europie. - Mając "4" z przodu to robi wrażenie bo nie ukrywam, że z roku na rok szukam czegoś, o czym wcześniej nie marzyłem, a co udaje mi się osiągać - powiedział snajper, który w lidze strzelił 41 bramek. 15:20 Snajper Bayernu przyznał, że przez wiele lat nie myślał, że rekord Muellera jest do pobicia. Wspomniał także o kontuzji kolana odniesionej w meczu z Andorą. 15:19 - Jeśli chodzi o cały sezon i podsumowanie tego, co się wydarzyło to powiem szczerze, że do końca nie zdaję sobie sprawę z tego, co się stało. Wielka frajda, duma - tak "Lewy" skomentował swój wyczyn strzelecki w Bundeslidze. 15:18 Dziennikarze od początku zyskali możliwość zadawania pytań, na które będzie odpowiadał kapitan reprezentacji. Pierwsze z nich dotyczy mijającego sezonu. 15:17 Głos zabiera Jakub Kwiatkowski, czyli rzecznik reprezentacji. - 1,5 roku czekaliśmy na tę konferencję - powiedział. Kwiatkowski pogratulował też siedzącemu obok Robertowi Lewandowskiemu pobicia rekordu Gerda Muellera. 15:16 Rozpoczynamy konferencję z udziałem Roberta Lewandowskiego! 15:05 Start konferencji przesunięto na godz. 15:15. 15:05 Już teraz wiadomo, że konferencja rozpocznie się z opóźnieniem. 14:54 Konferencja powinna rozpocząć się dosłownie za kilka minut. 14:49 Przypominamy kadrę powołaną przez Paulo Sousę na zgrupowanie w Opalenicy:



Paulo Sousa ogłosił kadrę na zgrupowanie w Opalenicy. Mamy pełną listę nazwisk 14:43 W Opalenicy zameldował się już kapitan reprezentacji:



twitter.com 14:32 Poznaliśmy już kadrę Hiszpanii na mistrzostwa Europy. Nie zabrakło niespodzianek:



Trener Hiszpanii ogłosił kadrę na Euro 2020. Zabrakło kapitana 14:23 Pierwsi piłkarze pojawili się już w Opalenicy:



twitter.com 14:20 Na godz. 15 przewidziano początek konferencji rozpoczynającej zgrupowanie reprezentacji Polski w Opalenicy.

Zgrupowanie reprezentacji Polski przed Euro potrwa od 24 maja do 8 czerwca, a piłkarze rozegrają w tym czasie dwa spotkania towarzyskie: z Rosją (1 czerwca) i Islandią (8 czerwca). Później kadrowcze przeniosą się do Sopotu, a trenować będą w Gdańsku. W fazie grupowej mistrzostw Europy zmierzą się ze Słowacją (14 czerwca), Hiszpanią (19 czerwca) oraz Szwecją (23 czerwca). Na turniej pojedzie 26 zawodników z 27 powołanych przez Paulo Sousę. Jeden z nich, a konkretnie Radosław Majecki, nie weźmie udziału w mistrzostwach Europy.

Euro 2020. Lista piłkarzy powołanych na zgrupowanie

Bramkarze: Łukasz Fabiański, Radosław Majecki, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny

Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Michał Helik, Tomasz Kędziora, Kamil Piątkowski, Tymoteusz Puchacz, Maciej Rybus

Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Kamil Jóźwiak, Mateusz Klich, Kacper Kozłowski, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Jakub Moder, Przemysław Płacheta, Piotr Zieliński

Napastnicy: Dawid Kownacki, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Karol Świderski, Jakub Świerczok.

