Problemy Krychowiaka. Z dużym opóźnieniem dotrze do Opalenicy

Zgrupowanie polskiej reprezentacji rozpoczęło się 24 maja i potrwa do 8 czerwca. Nie wszyscy dotarli jednak na czas do Opalenicy, a „Przegląd Sportowy” informuje o problemach Grzegorza Krychowiaka. Piłkarz Lokomotiwu Moskwa po zakończeniu sezonu w lidze rosyjskiej poleciał do Egiptu, gdzie wypoczywał u boku żony.

Krychowiak z opóźnieniem wróci z Egiptu

Krychowiak odpoczywał przed mistrzostwami Europy, na których może odgrywać jedną z kluczowych ról w drużynie Biało-Czerwonych. Piłkarz był w tym czasie aktywny w mediach społecznościowych, chwaląc się chociażby zdjęciami na tle piramid. Sielanka skończyła się wówczas, gdy przyszedł czas na lot do Polski.

Samolot z Kairu miał dwie godziny opóźnienia, przez co Krychowiak nie zdążył na przesiadkę. Chociaż miał pojawić się w Opalenicy w poniedziałek, to ostatecznie dopiero we wtorek wylądował we Frankfurcie nad Menem. Stamtąd, jak podaje „PS”, miał polecieć do Poznania, a ze stolicy Wielkopolski udać się bezpośrednio do Opalenicy.

Dziennikarz sportowy Tomasz Włodarczyk przekazał na Twitterze, że Krychowiak ma pojawić się na zgrupowaniu przed Euro w środę rano. Na ten dzień zaplanowano dwa treningi, w których ma uczestniczyć również zawodnik Lokomotiwu.

