Polacy już po treningu. Dzisiaj czas umili im Golec uOrkiestra

Program zgrupowania reprezentacji w Opalenicy jest zróżnicowany, a w środę podopieczni Paulo Sousy odbyli dwa treningi. Na piątek zaplanowano z kolei tylko jedną sesję, która rozpoczęła się o godz. 10. Do mediów społecznościowych trafiły już nagrania z przebieżki zawodników i ćwiczeń na równowagę.

twittertwitter

Atrakcje dla rodzin piłkarzy

Do 30 maja reprezentantom Polski będą towarzyszyli ich bliscy, którzy w Opalenicy pojawili się już w środę. To właśnie z myślą o nich powstał specjalny namiot, w którym będą organizowane różnego rodzaju aktywności. – Przygotowaliśmy sporo różnych rzeczy, tak, aby żony, narzeczone i dzieci, które tu się pojawią, miały co ze sobą zrobić. Musimy pamiętać, że w tym samym czasie zawodnicy będą trenować, a na niektóre dni sztab szkoleniowy zaplanował dwa treningi w ciągu dnia – tłumaczył rzecznik reprezentacji Jakub Kwiatkowski na konferencji prasowej.

W czwartek kadrowicze razem z bliskimi wzięli udział w seansie filmu „Druga połowa”. Na piątek przewidziano z kolei koncert zespołu Golec uOrkiestra. Nie jest to zresztą pierwszy raz, kiedy piłkarzom w przygotowaniach do ważnej imprezy towarzyszą muzycy. Trzy lata temu na zgrupowaniu przed mundialem w Rosji wystąpił Lady Pank, a media społecznościowe obiegło wówczas nagranie ze śpiewającym Kamilem Grosickim.

Przypomnijmy, już we wtorek 1 czerwca Polacy rozegrają pierwsze spotkanie towarzyskie przed mistrzostwami Europy. Na stadionie we Wrocławiu ich formę przetestują Rosjanie. Tydzień później Biało-Czerwoni zmierzą się w Poznaniu z Islandią.

Czytaj też:

Wielka zmiana w Lidze Mistrzów? Ta zasada obowiązuje w piłce od prawie 60 lat