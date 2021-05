Helik o grze w reprezentacji: Rok temu to pozostawało w sferze marzeń

Jednym z nieodłącznych punktów zgrupowania w Opalenicy jest codzienna konferencja prasowa z udziałem reprezentanta Polski. Tym razem na pytania dziennikarzy odpowiadał Michał Helik. – Rok temu występy w kadrze rzeczywiście pozostawały w sferze marzeń. Ten sezon był dla mnie niesamowity – przyznał gracz Barnsley.

Michał Helik: Czuję się dobrze fizycznie

Grający na pozycji obrońcy zawodnik zadebiutował w seniorskiej reprezentacji w marcu, a konkretnie podczas meczu z Węgrami rozgrywanego w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Jak przyznał podczas piątkowej konferencji, chce zawalczyć o miejsce składzie również podczas zbliżającego się Euro. – Chcę wyjść na boisko i w każdym meczu walczyć o zwycięstwo. Przede mną największa impreza sezonu. Dobrze czuję się fizycznie, bardzo dbam o organizm i dużo czasu poświęcam na regenerację. Jestem gotowy – podkreślił.

Helik uchylił również rąbka tajemnicy na temat przygotowań do mistrzostw Europy, a konkretnie trwającego zgrupowania w Opalenicy. – Ćwiczyliśmy zarówno atak, jak i obronę, w tym głównie przesuwanie formacji. Dostajemy dużo rad od sztabu szkoleniowego, które mają sprawić, że będziemy coraz lepiej rozumieć się w defensywie – powiedział.

Jak dodał piłkarz Barnsley, kadrowicze póki co nie trenują pod kątem rywali, z którymi zagramy w fazie grupowej Euro. – Na to jeszcze przyjdzie czas. Rozwijamy się jako drużyna i staramy się poprawiać elementy, które są niezależne do przeciwnika – powiedział.

