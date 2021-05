Reprezentacja Polski od kulis. Jest pierwszy vlog ze zgrupowania w Opalenicy

Materiały ze zgrupowania w Opalenicy są regularnie publikowane na profilach należących do polskiej reprezentacji. I chociaż internauci na bieżąco otrzymywali krótkie nagrania z treningów, podsumowania konferencji czy zdjęcia, to wielu z nich i tak dopytywało o to, kiedy w sieci pojawi się pierwszy vlog. Długo wyczekiwana premiera odbyła się w końcu w piątek 28 maja.

Na trwającym około 23 minuty nagraniu pokazano pierwsze dni zgrupowania, w tym przyjazd piłkarzy do Opalenicy, gdzie kadrowicze rozpoczęli przygotowania do Euro 2020. Paulo Sousa nazwał te przygotowania „procesem”, który ma zakończyć się mistrzostwami Europy i „rozstrzygnięciem, z którego wszyscy będziemy dumni” .

„Selekcjoner naszej drużyny jest zresztą pierwszym narratorem w ramach naszej vlogowej serii »Łączmy się« – a gwiazdami, jak zwykle, między innymi Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, spóźniony Grzegorz Krychowiak, uśmiechnięty Janek Bednarek czy trójka kumpli: Kuba Moder, Kamil Jóźwiak i Tymek Puchacz” – przekazano na kanale Łączy nas piłka.

