Bliscy piłkarzy pojawili się w Opalenicy. Tak spędzali czas wolny

Przygotowania do Euro 2020 wchodzą w decydującą fazę, a Polacy już we wtorek 1 czerwca zagrają mecz towarzyski z Rosją. Zgrupowanie w Opalenicy trwa już tydzień, a Biało-Czerwoni pod okiem Paulo Sousy odbywają co najmniej jeden trening na boisku dziennie. I chociaż wszyscy koncentrują się na zbliżającym się turnieju, to sztab reprezentacji zadbał również o atrakcje dla piłkarzy.

Od środy do niedzieli zawodnikom towarzyszyli ich bliscy, dla których zorganizowano szereg aktywności. Piłkarze razem z partnerkami wzięli udział w przedpremierowym pokazie filmu „Druga połowa" oraz bawili się na koncercie Golec uOrkiestra. Dla dzieci przygotowano z kolei m.in. dmuchańce i gry zręcznościowe. Zdjęcia ze wspólnych zabaw pojawiły się w mediach społecznościowych, gdzie publikowali je zarówno sportowcy, jak i ich partnerki.

Anna i Robert Lewandowscy z dziećmi



Wojciech Szczęsny z żoną i synem



Jan Bednarek z narzeczoną



Jakub Moder z dziewczyną



Marta Glik i Anna Lewandowska



Łukasz Skorupski i Paweł Dawidowicz z partnerkami



Przemysław Frankowski z żoną i synami

Dwa mecze towarzyskie Polaków

Przypomnijmy, zgrupowanie w Opalenicy potrwa do 8 czerwca. W tym czasie Polacy rozegrają dwa mecze towarzyskie. Najpierw we wtorek 1 czerwca zmierzą się z Rosją we Wrocławiu, a tydzień później w Poznaniu ich formę sprawdzi reprezentacja Islandii. Po drugim sparingu przeniosą się do Sopotu, który będzie stanowił ich bazę podczas Euro.

Biało-Czerwoni swoje zmagania na mistrzostwach Europy rozpoczną 14 czerwca od meczu ze Słowacją. 19 czerwca zagrają z kolei z Hiszpanią, a na zakończenie zmagań grupowych 23 czerwca ze Szwecją. Udział w turnieju weźmie 26 zawodników powołanych już wcześniej przez Paulo Sousę.

