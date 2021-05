Puchacz przegrał z Lewandowskim. Sousa wymyślił nietypową „karę”

„Kiedy przegrywasz z Robertem Lewandowskim w papier, kamień, nożyce” – napisano na twiterowym kanale Łączy nas piłka, gdzie trafiło 11-sekundowe nagranie z udziałem polskich piłkarzy. Widać na nim, że kadrowicze mieli za zadanie łączyć się w pary i zagrać we wspomnianą grę. Przegrany musiał błyskawicznie wykonać kilka pompek. Tymoteusz Puchacz w pewnym momencie trafił na Roberta Lewandowskiego, który po kilku próbach pokonał go i tym samym zmusił do wykonania ćwiczenia siłowego.

Pod materiałem pojawiło się również zdjęcie piłkarza 1. FC Union Berlin robiącego pompki. „Następnym razem dam kamień” – brzmiał podpis, a krótki filmik zwrócił uwagę internautów. „Lewandowski nawet w to jest najlepszy” – żartował jeden z nich. Kolejny ironicznie zasugerował, że wykonanie czterech pompek nie jest trudnym zadaniem. „To nie był konkurs na kulturystę roku, tylko rozgrzewka przed treningiem” – wyjaśnił administrator profilu Łączy nas piłka.

Formę reprezentantów Polski już we wtorek 1 czerwca sprawdzą Rosjanie. Towarzyski mecz przed Euro 2020 zostanie rozegrany we Wrocławiu, a spotkanie rozpocznie się o godz. 20:45. Relację na żywo z tego starcia poprowadzimy w serwisie Wprost.pl.

