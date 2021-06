Rosjanie sprawdzą formę Polaków. Czym zaskoczy nas Sousa?

Za kilkanaście dni rozpocznie się Euro 2020, do którego polscy piłkarze przygotowują się w Opalenicy. Dyspozycję Biało-Czerwonych przetestują Rosjanie, z którymi zagramy we wtorkowy wieczór we Wrocławiu.

Mecz towarzyski z Rosją ma sprawdzić nie tylko formę Polaków, ale również skuteczność założeń taktycznych ćwiczonych podczas zgrupowania. – Ten mecz, podobnie jak ten z Islandią, ma nam pokazać, czy to, nad czym pracowaliśmy dotąd w Opalenicy, idzie we właściwym kierunku – mówił Paulo Sousa na przedmeczowej konferencji prasowej. Selekcjoner zdradził, że w meczu we Wrocławiu z pewnością zobaczymy Łukasza Fabiańskiego, który podczas Euro będzie zmiennikiem Wojciecha Szczęsnego. Na ławce zasiądzie Robert Lewandowski, a pozostała część składu pozostaje niespodzianką. Kto zagra z Rosją? Wiadomo tylko, że Sousa będzie chciał przetestować zarówno zawodników, którzy grali podczas marcowych eliminacji do mistrzostw świata, jak i piłkarzy, którzy nie zdążyli jeszcze zadebiutować za jego kadencji. W linii defensywnej zapewne zobaczymy Jana Bednarka i Bartosza Bereszyńskiego, o którym selekcjoner wypowiadał się w samych superlatywach. Na środku może wystąpić również ktoś z dwójki Michał Helik – Kamil Glik, a po lewej stronie jako wahadłowy ustawiony zostanie Przemysław Płacheta lub Tomasz Kędziora. Jako prawy wahadłowy zagrać może z kolei Kamil Jóźwiak. Trudno przewidzieć także ustawienie linii pomocy, w której zagrać mogą zarówno Grzegorz Krychowiak i Jakub Moder, jak i Karol Linetty i Mateusz Klich. W ofensywie nie zobaczymy na pewno kontuzjowanego Arkadiusza Milika, co przy siedzącym na ławce Lewandowskim otwiera szanse przed innymi napastnikami. Niewykluczone, że Sousa zdecyduje się na grę dwójką w ataku. Do wyboru ma Karola Świderskiego, Dawida Kownackiego i Jakuba Świerczoka. Rosja też szykuje się na Euro Nasi wtorkowi rywale również przygotowują się do mistrzostw Europy. W fazie grupowej czekają ich mecze z Belgią, Finlandią i Danią, a wyjście z grupy stanowi dla podopiecznych Stanisława Czerczesowa plan minimum. Tym bardziej, że podczas mundialu rozgrywanego trzy lata temu dotarli aż do ćwierćfinału, ulegając w nim Chorwatom. Spotkanie z Polską będzie dla Sbornej pierwszym meczem od marca, kiedy to nasi wtorkowi rywale rozegrali trzy spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Wygrali wówczas z Maltą (3:1) i Słowenią (2:1) oraz ulegli Słowakom (1:2), z którymi Biało-Czerwoni zmierzą się w fazie grupowej Euro. Polska – Rosja. Transmisja, na żywo, online Mecz Polska – Rosja rozpocznie się we wtorek 1 czerwca o godz. 20:45. Spotkanie będzie transmitowane na antenach TVP1, TVP Sport i Polsat Sport oraz w serwisach sport.tvp.pl i ipla.tv. Relacja na żywo będzie dostępna również w serwisie Wprost.pl. Czytaj też:

