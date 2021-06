Polska – Rosja. Biało-Czerwoni na remis w teście przed Euro 2020

Więcej emocji dostarczyła pierwsza połowa spotkania, podczas której oglądaliśmy dwie bramki. Druga odsłona gry była z kolei naznaczona walką w środkowej strefie i próbą przebicia się przez dobrze ustawioną ofensywę. Poniżej zapis relacji ze stracia z Rosją:

Koniec! Remisujemy 1:1 z Rosją w meczu towarzyskim przed Euro 2020. Dziękuję za uwagę. 90. min.+3 Kontra Rosjan i Krychowiak fauluje rywala przed naszym polem karnym. Rywale będą mieli dobrą okazję do strzelenia bramki. 90. min. +2 Świerczok faulowany w środkowej strefie i zaczniemy od rzutu wolnego. 90. min.+1 Sędzia dolicza trzy minuty do regulaminowego czasu gry. 90. min. Linetty wykłada przed pole karne do Kozłowskiego, ten uderza, ale wysoko nad bramką. 89. min. Fatalny błąd Modera i w środkowej strefie przejmują rywale. Na szczęście w porę interweniował Bednarek. 88. min. Kozłowski padł na murawę po starciu z Muhkinem. 87. min. Do końca spotkania pozostało kilka minut. Polacy wyglądają na bardziej zainteresowanych strzeleniem bramki. 87. min. Tymczasem kibice zgromadzeni na wrocławskim stadionie śpiewają hymn narodowy. 85. min. Posiadanie piłki nieznacznie po stronie Rosjan, którzy szanują futbolówkę próbując skonstruować atak pozycyjny. 85. min. Dużo walki w środkowej strefie, ale nie ma to przełożenia na klarowne akcje. Przy piłce Rosjanie. 82. min. Kozłowski płasko dogrywa przed bramkę, ale wybija Kudriaszow. 82. min. Jóźwiak wychodzi środkiem, odgrywa do Świerczoka, ale ten nie zdołał ograć rywala. Tylko aut dla Polaków. 80. min. Schodzi Frankowski, za niego Linetty. 80. min. Długie podanie do Jóźwiaka, ale nie zdołał dojść do piłki. Tę pewnie chwyta rosyjski bramkarz. 79. min. Goście atakują lewym skrzydłem. Dobrze interweniował Krychowiak i nasi rywale zaczną od rzutu rożnego. 77. min. Próba akcji prawą stroną, ale Frankowski nie dobiegł do podania od Krychowiaka. Rosjanie od autu. 75. min. Nieco ożywiła się gra Polaków po zmianach wprowadzonych przez Sousę. Zobaczymy, czy przełoży się to na akcje bramkowe. 74. min. Dobra akcja Polaków przerwana faulem Kudriaszowa na Świerczoku. Rzut wolny dla Biało-Czerwonych. 72. min. Świerczok do Jóźwiaka, ten do Modera. Gracz Brighton uderzał zza pola karnego, ale niecelnie. 72. min. Polacy przy piłce, ale na razie nie forsują tempa. 70. min. Schodzi Klich, za niego Kozłowski. 69. min. Kontra Polaków, długie podanie na prawą flankę do Modera, ale ten nie zdołał dobrze przyjąć piłki. Nasza akcja traci impet, ale wciąż utrzymujemy się przy futbolówce. 68. min. Zmiana w drużynie Paulo Sousy. Schodzi Świderski, wchodzi Moder. 66. min. Atak Rosjan, Karawajew centrował z lewej strony w pole karne, ale nasi defensorzy oddalili zagrożenie. 65. min. Szybki atak rywali, ale Kuziajew nie zdołał dobrze rozegrać do kolegów. 63. min. Safonov za Szunina. Zmiana w rosyjskiej bramce. Schodzi też Miranczuk, a za niego Żemaletdinow. 62. min. Bereszyński do Klicha, ten próbował wybić piłkę do przodu, ale rywal skutecznie zablokował podanie. Zaczniemy od autu. 60. min. Rosjanie znowu grają wysokim pressingiem, przez co defensorzy są zmuszeni odegrać piłkę do Fabiańskiego. 59. min. Jóźwiak od razu po wejściu pokazał się z dobrej strony, walcząc o piłkę z Kudriaszowem. Dzięki temu Polacy wciąż są przy piłce. 58. min. Kontra Polaków, Świderski do Frankowskiego, ale gracz Chicago Fire poślizgnął się i nie zdołał dojść do tego podania. 57. min. Zmiana również u Rosjan. Schodzi Ozdojew, za niego Maksim Mukhin. 56. min. Potrójna zmiana w naszej reprezentacji. Bereszyński za Kędziorę, Jóźwiak za Kownackiego i Bednarek za Piątkowskiego. 56. min. Puchacz! Lewonożny obrońca uderzył z rzutu wolnego, ale wysoko nad bramką. 55. min. Krychowiak faulowany przed polem karnym przez Kudriaszowa. Rzut wolny dla Polaków z bliskiej odległości. 54. min. Dziuba przejął piłkę w okolicach naszego pola karnego, ale dobrze wyblokowali go polscy obrońcy. 53. min. Świderski! Frankowski dobrze dogrywał z prawej strony, ale napastnik PAOK-u nie zdołał sięgnąć piłki. 52. min. Początek drugiej połowy bardzo stateczny, od dłuższego czasu nie byliśmy świadkami dobrej okazji po żadnej ze stron. 51. min. Puchacz próbował wyjść z piłką, ale szybko ją stracił. Rosjanie spokojnie rozgrywają akcję. 50. min. Strata Kownackiego w środkowej strefie i znowu przy piłce rywale. 50. min. Gołowin wychodził z piłką, ale odebrali mu ją Polacy. 49. min. Moment spokojniejszej gry. Żadna z drużyn póki co nie forsuje tempa. 48. min. Przy piłce Polacy, ale podopieczni Czerczesowa od razu wychodzą z wysokim pressingiem. 47. min. Nieporozumienie w szeregach polskiej obrony, Rosjanie zaczną od autu. 46. min. Polacy póki co bez zmian. 46. min. Zaczynamy drugą połowę! Zmiana po stronie rywali. Na boisku melduje się Igor Diveev, który zastąpił Siemionowa. Koniec pierwszej części spotkania. Zapraszam po przerwie! 45. min.+1 Sędzia dolicza minutę do pierwszej połowy. 45. min. Dogranie do Frankowskiego na prawą flankę, ale skrzydłowy Chicago Fire przegrał pojedynek biegowy i nie dopadł do piłki. 44. min. Gołowin w pole karne, Dziuba uderza z pierwszej piłki, ale na szczęście daleko od bramki. 43. min. Teraz rzut rożny dla Rosjan po tym, jak piłka wyszła za linię końcową. 42. min. Klich dośrodkował z rzutu wolnego, ale zdecydowanie za mocno. Od bramki zacznie Szunin. 42. min. Puchacz szarżował lewym skrzydłem i faulem zatrzymali go rywale. Rzut wolny dla Polaków blisko pola karnego rywali. 41. min. Świderski! Dobra wrzutka Klicha z lewej strony, napastnik PAOK Saloniki uderzył piłkę głową, ale wprost w Szunina. 39. min. Goście spokojnie rozgrywają piłkę, a Polacy przesuwają się strefami. Teraz próba wrzutki w nasze pole karne, ale piłkę pewnie chwyta Fabiański. 39. min. Moment słabszej gry Polaków. Mamy problem z wyprowadzaniem piłki z własnej połowy, przez co to Rosjanie dominują na boisku. 37. min. Dżykija leży po tym starciu na boisku. Konieczna będzie interwencja lekarzy. 36. min. Puchacz faulował Dżykiję. Rzut wolny dla Rosjan. 35. min. Po raz kolejny Polakom nie udało się wyjść z kontrą. Rosyjscy defensorzy dobrze blokują naszych napastników. 35. min. Paulo Sousa wprawdzie powołał na zgrupowanie 27 zawodników, ale nie ze wszystkich mógł skorzystać w trakcie meczu z Rosją. Kontuzje wciąż leczą: Arkadiusz Milik, Maciej Rybus i Paweł Dawidowicz, a z okazji narodzin syna wolne dostał Piotr Zieliński. Selekcjoner dał więc szansę innym zawodnikom, a na boisku zobaczymy debiutanta – Tymoteusza Puchacza.

Polska – Rosja. Wyjściowa jedenastka drużyny Paulo Sousy

1. Łukasz Fabiański

4. Tomasz Kędziora

25. Michał Helik

2. Kamil Piątkowski

26. Tymoteusz Puchacz

10. Grzegorz Krychowiak

14. Mateusz Klich

19. Przemysław Frankowski

11. Karol Świderski

23. Dawid Kownacki

24. Jakub Świerczok

Euro 2020. Lista piłkarzy powołanych na zgrupowanie

Bramkarze: Łukasz Fabiański, Radosław Majecki, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny

Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Michał Helik, Tomasz Kędziora, Kamil Piątkowski, Tymoteusz Puchacz, Maciej Rybus

Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Kamil Jóźwiak, Mateusz Klich, Kacper Kozłowski, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Jakub Moder, Przemysław Płacheta, Piotr Zieliński

Napastnicy: Dawid Kownacki, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Karol Świderski, Jakub Świerczok.