Sousa zirytowany pytaniem dziennikarza. „Kto tak mówi? Wytłumacz”

Dawid Kownacki w meczu z Rosją zagrał od pierwszej minuty, występując w ataku u boku Karola Świderskiego i Jakuba Świerczoka. Zawodnik Fortuny Duesseldorf nie zaliczył dobrego występu i miał problem z dochodzeniem do sytuacji bramkowych.

Sousa: Gdzie powinien grać Kownacki?

Podczas konferencji prasowej jeden z dziennikarzy zasugerował, że Kownacki mógłby zagrać na innej pozycji i wziąć się np. za rozgrywanie akcji. Uwaga przedstawiciela mediów nie spodobała się selekcjonerowi. – Nie wiem, na jakich opiniach się opierasz. Kto tak mówi? Gdzie twoim zdaniem ma grać Kownacki? Wytłumacz. Nie umiem odpowiedzieć, jeśli nie rozumiem pytania – odparł.

Sousa podczas konferencji komentował również postawę innych zawodników. – Z dobrej strony według trenera pokazał się Mateusz Klich. – Potrafi robić różnice, często wchodzi do strefy ataku, a my chcemy to wykorzystywać – przekonywał podkreślając, że reprezentacja odczuwała brak piłkarza Leeds w trakcie marcowych meczów eliminacji do mistrzostw świata.

Bohaterem spotkania został Świerczok, który strzelił jedyną bramkę dla Biało-Czerwonych. Według selekcjonera napastnik Piasta Gliwice powinien jednak popracować nad kilkoma elementami swojej gry. – Musi nauczyć się ruchów, które jeszcze bardziej pomogą zespołowi. Bardzo ciężko pracuje w defensywie, ale nie do końca rozumiejąc, co i jak ma robić – stwierdził Sousa.

