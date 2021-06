Zabawa na koncercie i wizyta u fryzjera. Jest nowe nagranie ze zgrupowania kadry

Reprezentantom Polski podczas zgrupowania kadry towarzyszy operator kamery, dzięki czemu kibice mają wgląd w to, co dzieje się „za kulisami” przygotowań do Euro. Do sieci trafił już nowy odcinek vloga, a w nim piłkarze opowiedzieli o swoich upodobaniach muzycznych.

Piłkarze powołani przez Paulo Sousę przygotowują się w Opalenicy do mistrzostw Europy, które rozpoczną się już 11 czerwca. Sztab reprezentacji zadbał o to, by kadrowicze nie tylko intensywnie trenowali, ale również mieli czas na odpoczynek i regenerację. Jedną z atrakcji zgrupowania był koncert zespołu Golec uOrkiestra, na którym – jak widać w najnowszym odcinku vloga reprezentacji – piłkarze świetnie się bawili. To właśnie muzyce poświęcony jest trwający ponad 20 minut materiał. „Dwaj narratorzy, Tymoteusz Puchacz i Jakub Świerczok, którzy w konfrontacji z Rosją zaliczyli – odpowiednio – premierowy występ i premierowego gola w reprezentacji Polski, opowiadają Wam, czego słuchają przed meczami (i nie tylko) i dlaczego słuchają właśnie tego” – czytamy w opisie na kanale Łączy nas piłka. Kadrowicze 1 czerwca rozegrali mecz towarzyski z Rosją, na którym pojawił się raper Janusz Walczuk. W materiale pokazano także szatnię polskiej reprezentacji w przerwie spotkania sparingowego. Biało-Czerwoni gościli również fryzjerów, a z ich usług skorzystali m.in. Jakub Moder i Karol Linetty. Czytaj też:

