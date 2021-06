Konferencja reprezentacji Polski. Najnowsze wieści z Opalenicy

Jak ocenia mecz z Rosją? Co myśli o współpracy z Robertem Lewandowskim na boisku? I co myśli o szansach Polaków na Euro 2020? Te i inne kwestie poruszono podczas spotkania Jakuba Świerczoka z dziennikarzami. Nagranie z konferencji dostępne jest poniżej.

Jakub Świerczok był bohaterem meczu towarzyskiego z Rosją, który Polska zremisowała 1:1. Napastnik Piasta Gliwice powrót do reprezentacji uczcił trafieniem i pokazał, że na Euro może być poważnym wzmocnieniem ofensywy Biało-Czerwonych. – Pierwsze występy w kadrze nie wyglądały tak jakbym tego oczekiwał. Z Rosją było już zupełnie inaczej – skomentował Świerczok w rozmowie z Łączy nas piłka.

Świerczok był pytany również o przygotowania do zbliżającego się Euro 2020. – Muszę skupić się najmocniej na taktyce i przesuwaniu formacji, bo tego oczekuje ode mnie trener. Kilka niedociągnięć było i trzeba nad tym popracować – przyznał dodając przy tym, że gra w klubie wygląda zupełnie inaczej, przez co trudno jest mu szybko przystosować się do innej taktyki.

Zdaniem piłkarza Piasta podczas meczu z Rosją Biało-Czerwonym udało się spełnić założenia trenera i zaprezentować to, co ćwiczono podczas zgrupowania. – To był pierwszy mecz kadry, która jedzie na Euro, wiec trudno się spodziewać, by wszystko wychodziło nam w stu procentach. Z treningu na trening powinno wyglądać lepiej, bo będziemy to doskonalić – ocenił.

