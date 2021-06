Dobra wiadomość dla Paulo Sousy. Chodzi o Macieja Rybusa

Od początku zgrupowania w Opalenicy kilku piłkarzy trenowało indywidualnie i dochodziło do pełnej sprawności pod czujnym okiem fizjoterapeutów. Z urazem zmagał się m.in. Maciej Rybus, który wrócił już do treningów z drużyną. To dobra wiadomość dla Paulo Sousy, który miał problem z obsadzeniem lewej strony obrony.

Paulo Sousa powołał na zgrupowanie w Opalenicy 27 zawodników, w tym Radosława Majeckiego, który pełnił rolę rezerwowego bramkarza. Nie wszystkich piłkarzy mogliśmy jednak oglądać podczas treningów z drużyną, ponieważ kilku kadrowiczów przyjechało do Wielkopolski z urazami. Indywidualnie ćwiczył chociażby Arkadiusz Milik, który nabawił się kontuzji w ostatnim spotkaniu ligowym we Francji. Piłkarz wypożyczony z Napoli do Olympique Marsylia wrócił do treningów z drużyną w czwartek 3 czerwca i być może zobaczymy go chociaż przez kilka minut w towarzyskim meczu z Islandią. Razem z kolegami ćwiczył także Paweł Dawidowicz, który uskarżał się na uraz mięśniowy. Maciej Rybus trenuje już z drużyną W gronie zawodników trenujących indywidualnie był Maciej Rybus, który jeszcze w czwartek ćwiczył sam na siłowni. Obrońca ostatecznie również wrócił do treningów zespołowych, co widać na materiale zamieszczonym przez twitterowy profil Łączy nas piłka. twitter Wciąż jednak nie wiadomo, czy Rybus będzie w stanie wystąpić na mistrzostwach Europy. Biorąc pod uwagę fakt, że Sousa nie mógł powołać kontuzjowanego Arkadiusza Recy, nieobecność gracza Lokomotiwu byłaby poważnym osłabieniem. W meczu towarzyskim z Rosją na lewej obronie zagrał Tymoteusz Puchacz, którego błąd kosztował Polaków utratę gola. Czytaj też:

Pech gwiazdora Liverpoolu. Przez kontuzję nie pojedzie na Euro