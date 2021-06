Efektowna bramka Helika na treningu. „Wow, niemożliwe”

Reprezentacja Polski przygotowuje się do mistrzostw Europy, które rozpoczną się już w piątek 11 czerwca. Trzy dni przed startem turnieju Biało-Czerwoni rozegrają mecz towarzyski z Islandią. Swoją dyspozycję szlifują na treningach, a na jednym z nich efektownym strzałem popisał się Michał Helik.

Krótkie nagranie z gierki na boisku pojawiło się na twitterowym profilu Łączy nas piłka. Widać na nim, jak Michał Helik otrzymał dośrodkowanie na około szesnasty metr i uderzeniem z półwoleja umieścił piłkę w siatce. „Wow, niemożliwe” – skomentował operator kamery, a wyczyn stopera zrobił również wrażenie na jego kolegach.

Przypomnijmy, Helik zadebiutował w kadrze podczas marcowych meczów eliminacji do mistrzostw świata. Obrońca Barsnley rozegrał do tej pory trzy spotkania w biało-czerwonych barwach: z Węgrami, Anglią i Rosją. Kolejną szansę na występ może dostać już we wtorek 8 czerwca, kiedy to Polacy zagrają z Islandią. Początek meczu o godz. 18, a relację na żywo przeprowadzimy w serwisie Wprost.pl.

