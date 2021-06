Hajto skrytykował decyzję Sousy. „Coś niezrozumiałego”

Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpoczęło się 24 maja, a po kilku dniach z Opalenicy wyjechał Piotr Zieliński. Pomocnik Napoli dołączył do swojej żony, która wkrótce miała rodzić. Syn pary przyszedł na świat pod koniec maja, a 2 czerwca piłkarz dołączył już do trenujących kolegów. Kilkudniowa absencja 27-latka nie spodobała się Tomaszowi Hajcie.

Tomasz Hajto krytykuje zwolnienie Piotra Zielińskiego

Były piłkarz w programie „Cafe Futbol” skrytykował decyzję Paulo Sousy o zezwoleniu Zielińskiemu na wyjazd. – Dla mnie jest to coś niezrozumiałego. Jesteś w pracy, jest turniej, szykujemy się do wielkiego turnieju. Za chwilę ktoś będzie mówił, że był zmęczony, bo go nie było przez trzy dni – mówił. Jak dodał, przeżył podobną sytuację grając w Niemczech. – Potrzebowałem dwóch dni wolnego, żeby pojechać do małżonki, która miała operację. Trener mi powiedział, że mam zarobić na tę operację i mnie nie zwolnił – powiedział.

Innego zdania był obecny w studio Radosław Majewski. Jak podkreślił zawodnik Wieczystej Kraków, każdy trener powinien zdawać sobie sprawę, że narodziny dziecka są szczególnym dniem. – Każdy człowiek to rozumie i każdy trener jest człowiekiem – powiedział Majewski, na co odpowiedział mu Hajto. – „Maja”, ja mam swoje spojrzenie, ty jesteś dużo młodszy i nie przeżyłeś takiej sytuacji – stwierdził. Jak się okazało, Majewski bazował na swoich doświadczeniach. – Mnie trener zwolnił, jak mi się dziecko rodziło – przyznał.

