Polska – Islandia. Biało-Czerwoni zremisowali 2:2 w ostatnim sparingu przed Euro 2020

Mecz z Islandią, mimo iż był zaledwie starciem towarzyskim, zapewnił nam bardzo dużo emocji. To nasi rywale pierwsi wyszli na prowadzenie po golu Gudmundssona piętą. Na niego udało nam się w miarę szybko odpowiedzieć trafieniem Piotra Zielińskiego. W drugiej połowie na boisku było dużo więcej chaosu, który lepiej wykorzystali Islandczycy, a konkretnie Bjarnason. Pomocnik przechytrzył Krychowiaka i strzelił gola. Na szczęście w ostatnich minutach meczu Kozłowski celnie dograł do Świderskiego, a ten wyrównał wynik spotkania. Poniżej pełen zapis relacji meczu z Islandią.

Koniec meczu! Tuż przed Euro 2020 remisujemy z Islandią 2:2. Dziękujemy, że byliście z nami. 90. min. +3 Kamil Jóźwiak próbował jeszcze posłać kąśliwe dośrodkowanie, ale włożył w to za dużo siły. 90. min. +2 Gudmundsson schodzi, za niego Thorsteinsson. 90. min. Sędzia doliczył aż 4 minuty do drugiej połowy! 90. min. Jeszcze jeden rzut rożny dla Polski! 89. min. Karol Świderski strzelcem gola! Wykorzystał niefrasobliwość Islandczyków, którzy w ogóle go nie pilnowali. Doskonałe było to dośrodkowanie Kozłowskiego z prawej strony! 88. min. GOOOOOOOOOOOOL!!! POLACY WYRÓWNUJĄ!!! 86. min. ALEŻ BLISKO GOLA BYLI POLACY! Najpierw Kozłowski z dystansu, Kristinson wypluł piłkę przed siebie, ale zablokował dobitkę Świderskiego. W końcu jeszcze raz głową uderzał Kozłowski, lecz minimalnie niecelnie. 83. min. Bodvarsson schodzi z boiska. Za niego Arnor Gudjohnsen, syn słynnego Eidura. 82. min. Uff! Strzał prosto„w koszyk” do Szczęsnego. 81. min. Byłoby bardzo groźnie, gdyby Rybus nie przerwał akcji Islandczyków faulem. Prawa strona była pusta, a mknął tam jeden z przeciwników. Tymczasem rzut wolny dla naszych rywali. 80. min. Podwójna zmiana u Biało-Czerwonych. Paulo Sousa nie chce ryzykować zdrowiem Lewandowskiego. Za niego wchodzi Świderski. Ponadto Rybus zmienił Puchacza. 78. min. Jeszcze jedna zmiana u naszych rywali. Baldursson schodzi, za niego pojawia się Thordarsson. 77. min. Ach, powinno być 2:2! Doskonałe dośrodkowanie od Lewandowskiego do Płachety, ale skrzydłowemu nie udało się celnie uderzyć głową. Chyba powinien był spróbować lobu. 75. min. Roszada w zespole Islandii. Eyjólfsson zmienił Anderssona. 74. min. Mieliśmy szansę na dośrodkowanie z rzutu wolnego, ale Moder zagrał niecelnie, Jóźwiak nie miał szans, aby doskoczyć do piłki. 73. min. Lewandowski nie sięgnął piłki. Znów przechodzimy do ataku pozycyjnego. 72. min. Po centrze w kierunku Puchacza udało się wywalczyć rzut rożny. Może chociaż teraz uda się zagrozić bramce Kirstinssona? 71. min. Zamknęliśmy Islandię w zamku hokejowym, lecz rozgrywamy tylko wszerz boiska, niestety nie ma z tego żadnego konkretu. 68. min. Był Płacheta z prawej strony, miał dużo miejsca i czasu, lecz jego dośrodkowanie było bardzo niecelne. W polu karnym mieliśmy tylko jednego zawodnika między czterema rywalami. 66. min. Linetty próbuje rozegrać atak pozycyjny, aczkolwiek rozkłada ręce. I trudno mu się dziwić, inni Polacy nie są zbyt aktywni. 65. min. Podwójna zmiana w ekipie Biało-Czerwonych. Schodzą Krychowiak oraz Frankowski, za nich pojawiają się Płacheta i Linetty. 63. min. Dośrodkowanie na bliższy słupek, Kristinsson interweniuje w ostatniej chwili. Strzelać próbował Dawidowicz, lecz później piłka odbijała się jeszcze od Islandczyków. 61. min. Wreszcie sprawiliśmy kłopot Islandczykom! Miejsca na strzał nie było, ale po akcji kombinacyjnej Grzegorz Krychowiak wywalczył rzut wolny z około 20. metrów. 60. min. Jest szansa na wyprowadzenie kontry, lecz wychodzimy zbyt małą liczbą zawodników. Trzeba było zwolnić akcję i wycofać piłkę. Islandia w dziesiątkę wróciła na własną połowę. 58. min. Nie był to zbyt udany występ Jakuba Świerczoka. Biegał, rozpychał się, walczył, ale pożytku z tego nie było. Oby Jóźwiak spisał się lepiej! 57. min. Kolejna zmiana w reprezentacji Polski. Z murawy schodzi Świerczok, za niego Jóźwiak. Czy znów okaże się jokerem? 55. min. Lewandowski minął rywala po akcji z lewej strony, piłka dotarła do Świerczoka, ten jednak uderzył zbyt lekko. Kristinsson obronił bez problemu. 53. min. Nie mamy pomysłu na rozegranie akcji. Pierwsza próba od dłuższego czasu była długim, niecelnym podaniem w kierunku Świerczoka. Przeciął je obrońca. 52. min. Nasi rywale rozgrywają piłkę między sobą z coraz większym luzem. Nie wygląda to dobrze z naszej perspektywy... 49. min. Ruszył Puchacz lewą stroną, ale jego szarża została zatrzymana. Lewandowski idący mu w sukurs niestety ucierpiał po interwencji Hermannssona. 47. min. Mocny początek Islandczyków. Dośrodkowanie, duży chaos w naszym polu karnym wykorzystał Bjarnasson, którego nie upilnował Krychowiak. 47. min. GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! 46. min. Rozpoczynamy drugą połowę! Zmiana również w reprezentacji Islandii, tym razem chodzi o bramkarzy. Za Runarssona wszedł Kristinsson. W przerwie meczu z boiska schodzi Piotr Zieliński, za niego wchodzi Kacper Kozłowski, który rozgrywał się przez całą rozgrzewkę. 45. min. +2 KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY! Polska remisuje z Islandią 1:1. Zapraszamy po przerwie! 45. min. +1 Lewą stroną przedzierał się najpierw Gudmundsson, a następnie Anderson. Na szczęście z tej trudnej sytuacji to Puchacz, który asekurował kolegów, wyszedł z tarczą. 45. min. Dwie minuty doliczył sędzia do pierwszej połowy. 45. min. Ach, była okazja na stworzenie zagrożenia czy nawet groźny strzał. Gdyby tylko Lewandowski celniej wyłożył Zielińskiemu przed polem karnym naszych rywali... 44. min. Baldursson zobaczył żółtą kartkę za przerwanie naszej akcji i przewinienie na Moderze przy bocznej linii. 43. min. Dośrodkowanie wprost w ręce Szczęsnego. Idziemy z kontrą! 42. min. Islandia długo utrzymuje się przy piłce na naszej połowie, choć bez większego efektu. Dużo podań, mało konkretów. 39. min. Zieliński szukał miejsca do uderzenia z dystansu. Niestety posłał futbolówkę wysoko ponad poprzeczką. 38. min. Ach, miał to Moder na nodze! Niefortunne wybicie islandzkiego obrońcy, pomocnik musiał podjąć szybką decyzję o strzale, ostatecznie niestety niecelnym. 36. min. Dobra okazja dla Polaków, Lewandowski wpada w pole karne i... Niestety zgubił gdzieś piłkę i Hermannsson wybił ją na aut. 35. min. Świetne wejście Puchacza z lewej strony. Po nieskutecznej interwencji jednego z rywali piłka spadła wprost pod nogi Zielińskiego, a ten uderzył obrok bramkarza! 34. min. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!! 34. min. Duży chaos w środku pola w ostatnich kilku minutach. Mecz bardzo stracił na płynności i to z obu stron. 33. min. Dobrze w obronie Dawidowicz. Była szansa na kontrę, lecz Islandczycy szybko się zorganizowali w tyłach i Lewandowski musiał zagrać do tyłu. 32. min. Była szansa na stworzenie większego zagrożenia. Dobry przechwyt Frankowskiego, lecz dośrodkowując, trafił wprost w przeciwnika. 30. min. Znów zbyt wolno rozgrywamy akcję, na czym korzysta Islandia. Jeszcze jedna strata... 27. min. A JEDNAK GOL! Przegrywamy 0:1... Gudmundsson zdobywcą bramki przyznanej przez VAR. 26. min. Podniósł się z ławki Kamil Piątkowski, Kamil Glik ma problemy z nogą... 24. min. ALEŻ ULGA! Islandia strzeliła gola po rzucie rożnym, ale na szczęście by spalony! 23. min. Gudmundsson napędził akcję drużyny gości, na szczęście Kamil Glik był na posterunku i wybił płaską centrę. 22. min. Zieliński w lewym narożniku boiska próbował przedryblować Hermannssona, lecz ten nie dał się oszukać. Strata Polaków. 20. min. Pierwszy strzał Islandczyków po stracie Krychowiaka na wysokości pola karnego. Na szczęście Bjarnason trafił tylko w boczną siatkę. Uff! 18. min. Paulo Sousa jest bardzo niezadowolony z tego jak akcję zaczynają budować nasi obrońcy. „Za wolno” - krzyczy selekcjoner. 16. min. Póki co Islandczycy nie sprawiają nam większych kłopotów. Większość ich akcji gasimy w zarodku, tym razem uczynił to Krychowiak. 15. min. Ciekawa próba uruchomienia Zielińskiego przez Dawidowicza. Niestety podanie było za mocne. 14. min. Kontra Islandczyków, ale świetnym timingiem popisał się Kędziora! To już druga naprawdę dobra interwencja prawego obrońcy. 13. min. Dobre podanie prostopadłe od Frankowskiego do Modera, ten chciał dryblować, ale przeciwnik był czujny. Kolejny korner dla Biało-Czerwonych. 12. min. Wreszcie groźna akcja Polaków! Lewandowski wyłuskał piłkę spod nóg rywala, ale wygonił się zbyt daleko do boku. 9. min. Mogła być groźna kontra Polaków, lecz kolejne dośrodkowanie znów wylądowało na głowie obrońcy. Mieliśmy rzut rożny, ale nie oddaliśmy strzału. 8. min. Puchacz dobrze przerywa akcję Islandczyków. Ci zaczną od autu. 6. min. Lewandowski doskonale wypuścił Puchacza lewym skrzydłem, lecz ten niecelnie dośrodkował. Za chwilę w polu karnym z piłką znalazł się Świerczok, który wywalczył rzut rożny. 4. min. Bodvarsson groźnie wszedł w nasze pole karne z lewej strony, ale na szczęście jego dośrodkowanie wylądowało prosto w rękach dobrze ustawionego Szczęsnego. 4. min. Kolejna próba zacentrowania piłki, tym razem nieskutecznie dogrywał Frankowski. 3. min. Dośrodkowanie Lewandowskiego w pole karne, ale żadnego z jego partnerów nie było szesnastce. Bramkarz Islandii wybił, rozpoczynamy atak pozycyjny od autu. 1. min. Polacy rozpoczęli mecz, lecz po krótkiej wymianie podań tracimy piłkę przy próbie przeniesienia jej do ataku. GRAMY! 18:01 Hymn Polski wybrzmiał na stadionie w Poznaniu. Ze wsparciem kibiców od razu lepiej! 17:59 Czas na hymny obu zespołów, najpierw Islandia. 17:58 Piłkarze obu drużyn wychodzą już na boisko! 17:55 Polacy mają dziś idealne warunki pogodowe do gry!



twitter.com 17:40 Wiemy już także, w jakim składzie na spotkanie z Polską wyjdzie Islandia.



twitter.com 17:36 Biało-Czerwoni są już na rozgrzewce.



twitter.com 17:20 Znamy już skład reprezentacji Polski na mecz z Islandią!



twitter.com

Polska – Islandia. Znamy skład. Lewandowski od pierwszych minut