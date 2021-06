Euro 2020. Premier odwiedził piłkarzy w Opalenicy. „Dziękuję trenerze za cytat Jana Pawła II”

Reprezentacja Polski stacjonuje w Opalenicy do środy 9 czerwca. Przed przeprowadzką Biało-Czerwonych do docelowej bazy na Euro w Sopocie piłkarzy odwiedził premier Mateusz Morawiecki.

Reprezentacja Polski. Mateusz Morawiecki spotkał się z piłkarzami

Mateusz Morawiecki przybył do Opalenicy we wtorek 8 czerwca. Premier przywitał się z każdym zawodników, a także ze sztabem szkoleniowym. Polityk otrzymał również z rąk prezesa Zbigniewa Bońka upominek związany z polską kadrą.

– Jest nam miło, że pan premier nas odwiedził. Błogosławieństwo jest zawsze mile widziane – powiedział Zbigniew Boniek. Mateusz Morawiecki dostał od prezesa Bońka i kapitana reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego w prezencie dwie koszulki reprezentacji Polski. Pierwsza z nich była wyłącznie z nazwiskiem premiera, a druga została podpisana przez wszystkich Biało-Czerwonych zawodników.

Mateusz Morawiecki: „Jestem tutaj tylko kibicem”

Mateusz Morawiecki skierował do polskich piłkarzy parę słów od siebie. – Jestem tutaj tylko kibicem, jednym z 38 milionów. Nasze serca będą mocno biły na każdym waszym meczu - powiedział premier. Morawiecki podziękował również Paulo Sousie za jego cytat z pierwszej konferencji prasowej, w której selekcjoner przytoczył słowa Jana Pawła II. – Dziękuję trenerze za ten cytat Jana Pawła II, ponieważ jest to człowiek bardzo bliski naszym sercom – zwrócił się do trenera premier.

