Już dziś kolejna konferencja przed Euro 2020 z udziałem Kamila Glika. Gdzie można ją obejrzeć?

9 czerwca reprezentacja Polski rozpoczyna nowy etap w przygotowaniach do mistrzostw Europy. Tego dnia drużyna Paulo Sousy stawi się w Hotelu Marriott & Spa w Sopocie i to właśnie ten ośrodek będzie „domem” naszej kadry podczas Euro 2020. Polacy wylatują do Gdańska o 15:00.

Konferencja prasowa Kamila Glika przed Euro 2020.

Z kolei na godzinę 18:00 zaplanowano konferencję prasową, w której udział weźmie Kamil Glik. Obrońca zagrał w ostatnim meczu towarzyskim przed turniejem z Islandią. Stoper dokończył spotkanie, aczkolwiek w pewnym momencie wydawało się, że może mu w tym przeszkodzić kontuzja. Można spodziewać się, że temat jego zdrowia również zostanie poruszony na konferencji prasowej, która odbędzie się na Polsat Plus Arenie Gdańsk.

Przypomnijmy, że pierwotnie reprezentacja Polski miała stacjonować w ośrodku Portmarnock pod Dublinem, jednak z tego pomysłu wycofano się, kiedy organizatorzy turnieju zmienili miejsce rozgrywania naszych meczów z Dublina i Bilbao na Sankt Petersburg i Sewillę.

Gdzie i kiedy obejrzeć konferencję prasową Kamila Glika przed Euro 2020?

Transmisja konferencji rozpocznie się o godzinie 18:00. Będzie można ją śledzić na kanale Polsat Sport News oraz w serwisach Ipla.tv, polsatsport.pl, czy sport.tvp.pl, a także na Youtube Łączy nas piłka.

Czytaj też:

Jeszcze jedno oblicze reprezentacyjnego chaosu. Oceny po meczu Polski z Islandią