Boniek wybrał garnitury dla polskich piłkarzy. „W razie reklamacji..."

Polacy w środę 9 czerwca polecieli do Gdańska, gdzie będą trenowali przed Euro 2020. Stąd też kadrowiczów czekają wyloty do Sankt Petersburga i Sewilli, czyli miast-gospodarzy turnieju. To właśnie tam Biało-Czerwoni rozegrają spotkania grupowe ze Słowacją, Szwecją i Hiszpanią.

Euro 2020. Zbigniew Boniek wybrał garnitury dla piłkarzy

Zdjęcia z podróży z Poznania do Gdańska pojawiły się w mediach społecznościowych, w tym na twitterowym profilu Łączy nas piłka. „Witamy w Gdańsku. Nasi bezpiecznie wylądowali, teraz kierunek Sopot” – napisano w poście, do którego dołączono kilka zdjęć. Widać na nich m.in. Roberta Lewandowskiego, Mateusza Klicha czy Łukasza Fabiańskiego w garniturach.

Eleganckie stroje zrobiły wrażenie na kibicach. „Można wiele mówić o meczu, o składzie, o trenerze, Ale przyznać trzeba, są genialnie ubrani, i bardzo fajnie to wygląda” – napisał jeden z internautów. „Co nie dograją, to dowyglądają” – żartował inny. Jak się okazało, ubrania tak chwalone przez kibiców zostały wybrane przez Zbigniewa Bońka. „Przyznaje się: garnitury, kolory i model sam wybierałem. W razie reklamacji wiadomo, do kogo pukać” – napisał.

twitterCzytaj też:

Reprezentacja Polski przenosi się do Sopotu. Oto plan Polaków na Euro 2020