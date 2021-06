Konferencja reprezentacji Polski. Gościem Przemysław Frankowski

Przemysław Frankowski swoją przygodę z grą w biało-czerwonych barwach rozpoczął od kadry U-18. W seniorskiej reprezentacji zadebiutował w marcu 2018 roku, kiedy to Polska grała mecz towarzyski z Nigerią. 26-letni dzisiaj zawodnik został również uwzględniony w szerokiej kadrze na mundial w Rosji, jednak ostatecznie nie otrzymał powołania na turniej.

Frankowski do tej pory wystąpił w seniorskiej kadrze w 12 meczach. Tylko raz wpisał się na listę strzelców - 13 października 2019 roku w spotkaniu z Macedonią Północną trafił do siatki po asyście Roberta Lewandowskiego. Następną okazję do powiększenia dorobku strzeleckiego może mieć już podczas zbliżającego się Euro 2020. Zawodnik Chicago Fire razem z kolegami z drużyny zagra kolejno ze Słowacją, Hiszpanią i Szwecją.

Czytaj też:

UEFA nakazuje Ukrainie zmianę koszulek przed Euro 2020. Chodzi o kontrowersyjne hasła