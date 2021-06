Euro 2020 jednak zagości w Warszawie? Na PGE Narodowym przygotowano specjalną strefę kibica

Organizacja mistrzostw Europy nie przypadła nam w udziale tak jak wielu innym krajom. Niemniej polscy fani futbolu będą mogli obejrzeć Biało-Czerwonych w akcji jak na prawdziwych kibiców przystało. Postanowiono bowiem, że na PGE Narodowym zostanie utworzona strefa kibica, na której będzie można wspólnie przeżywać emocje związane z udziałem drużyny Paulo Sousy w tegorocznym turnieju.

Euro 2020. Który mecz Polski obejrzymy strefie kibica?

Organizatorzy umożliwią kibicom obejrzenie prawdopodobnie najważniejszego meczu reprezentacji Polski w fazie grupowej. 19 czerwca o godzinie 21:00 zmierzymy się z Hiszpanią, która uznawana jest za faworyta do zajęcia pierwszego miejsca w grupie E. Mimo iż obecnie nie jest to tak mocny zespół jak ten, z którym zmierzyliśmy się w 2010 roku (0:6), to i tak musimy spodziewać się bardzo trudnego starcia. Co prawda w zespole Luisa Enrique nie ma już Xaviego Hernandeza, Andresa Iniesty, Davida Villi, Gerarda Pique czy Davida Silvy, ale obecni hiszpańscy kadrowicze to również znakomici piłkarze.

Euro 2020. Jakie atrakcje czekają na Polaków w strefie kibica?

Jak czytamy na portalu strefakibica.com, organizatorzy całego przedsięwzięcia przygotowali dla futbolowych fanów także kilka innych atrakcji. „Wspólne kibicowanie poprzedzą liczne konkursy oraz interaktywne show. Na żywo wystąpią STORO, Piotr Kupicha, Nowator i Skytech. Nie zabraknie też wspólnego wykonania Mazurka Dąbrowskiego. Dodatkowo na gości Narodowej Strefy Kibica będzie czekało kilkanaście tysięcy biało-czerwonych flag, które pomogą we wspólnym dopingowaniu naszej narodowej drużyny […] Narodowej Strefie Kibica będzie towarzyszył festiwal food trucków: Żarcie Na Kółkach, który odbędzie się na promenadzie otaczającej PGE Narodowy” – głosi komunikat

Euro 2020. Jak dostać się do strefy kibica na PGE Narodowym?

Organizatorzy informują, że wstęp do strefy kibica będzie bezpłatny, ale każda osoba mus najpierw pobrać specjalny bilet z serwisu www.strefakibica.com. Ponadto wydarzenie to odbędzie się z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego – dostępne będzie zatem 50 proc. pojemności stadionu. Goście zostaną zobowiązani do zajmowania wyłącznie przedzielonych im miejsc.

