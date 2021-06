Jan Bednarek nie trenuje z drużyną. Co ze zdrowiem obrońcy i czy zdąży na mecz ze Słowacją?

Biało-Czerwoni prężnie przygotowują się do tegorocznych mistrzostw Europy. Niestety drużyna Paulo Sousy została zdziesiątkowana z powodu kontuzji niektórych graczy. Na turnieju nie wystąpią na pewno Jacek Góralski, Krzysztof Piątek, Arkadiusz Reca i Arkadiusz Milik. 10 czerwca z Trójmiasta napłynęły niepokojące informacje co do Jana Bednarka.

Euro 2020. Czy kontuzjowany Jan Bednarek zagra ze Słowacją?

Środkowy obrońca nie wziął udziału już we wtorkowym starciu towarzyskim z Islandią. "Janka Bednarka lekko uwiera mięsień pośladkowy. Po dwóch-trzech dniach odpoczynku wszystko będzie dobrze" – tłumaczył wówczas Zbigniew Boniek na Twitterze.

Minęło kilka dni, a stoper zdaje się czuć równie kiepsko co wcześniej. Bednarek nie wziął udziału w sesji treningowej z całą drużyną 10 czerwca. Zamiast tego tylko truchtał wokół boiska przez kilkanaście minut, a potem wrócił do hotelu wraz z fizjoterapeutą.

– Nie ma zagrożenia pauzą w meczu ze Słowacją. Chodzi jedynie o profilaktykę. Przed starciem z Islandią Jankowi odezwał się stary uraz – stwierdził jednak Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy PZPN.

Euro 2020. Paulo Sousa i reprezentacja Polski mają problemy w obronie

Gdyby jednak okazało się, że Bednarek nie zdąży wyleczyć się na starcie ze Słowacją, Biało-Czerwoni byliby w sporych tarapatach. Paulo Sousa musiałby sięgnąć po któregoś z rezerwowych obrońców, ci jednak ostatnimi czasy radzili sobie słabo. Za kadencji Portugalczyka reprezentacja Polski rozegrała pięć spotkań, straciła w nich osiem goli i tylko raz nie puściła w meczu żadnej bramki – z Andorą. Potencjalni zastępcy? Selekcjoner testował wielu, ale Paweł Dawidowicz, Kamil Piątkowski, Michał Helik, a nawet Tomasz Kędziora nie prezentowali się obiecująco.

Reprezentacja Polski zagra ze Słowacją już w poniedziałek 14 czerwca o godzinie 18:00 w Sankt Petersburgu.

