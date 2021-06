Trening reprezentacji Polski przerwany. Piłkarze mimo to w świetnych nastrojach

Reprezentacja Polski w poniedziałek 14 czerwca rozegra pierwszy mecz w ramach Euro 2020. Dzień wcześniej kadrowicze około godz. 14 polecą do Sankt Petersburga, gdzie będą przygotowywali się do starcia ze Słowacją. Po meczu z kolei wrócą do Sopotu, który stanowi ich bazę w trakcie całego turnieju.

Euro 2020. Ulewa podczas treningu Polaków

Podopieczni Paulo Sousy trenują na co dzień w Gdańsku, gdzie pojawili się na murawie również w sobotę 12 czerwca. W pewnym momencie sesja została przerwana ze względu na ulewę. Opady deszczu jednak nie przeszkodziły reprezentantom, co widać po zdjęciu opublikowanym na twitterowym profilu Łączy nas piłka.

„Kto powiedział, że w strugach deszczu podczas treningu nie można się dobrze bawić” – brzmi podpis do zdjęcia, na którym widać przemoczonych Łukasza Fabiańskiego i Łukasza Skorupskiego. Przypomnijmy, obu bramkarzom przyjdzie w trakcie Euro 2020 pełnić rolę zmienników, ponieważ portugalski selekcjoner zamierza wystawiać między słupkami Wojciecha Szczęsnego.

