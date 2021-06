Sąsiad silniejszy niż się wydaje – historia meczów reprezentacji Polski ze Słowacją

Mimo krótkiej historii starć naszej kadry z drużyną słowacką, analizując ją przed spotkaniem tych drużyn w Euro 2020, polski kibic może nabrać więcej wątpliwości niż nadziei.

Polska – Słowacja. Hurraoptymizm przed Euro 2012

Ostatni raz, kiedy udało nam się zatriumfować nad południowymi sąsiadami, miał miejsce jeszcze przed feralnym dla nas Euro 2012. Spotkanie ze Słowacją było jednak jednym z tych, które akurat podbudowały nasze nastroje przed turniejem. Z drugiej strony warto też pamiętać, że zespół, z którym mierzyli się Biało-Czerwoni, nie był dziś tak nafaszerowany gwiazdami jak obecny. Właściwie poza Hamsikiem brakowało wyrazistych postaci. Jasne, Hubocan występował w Zenicie, Holosko i Pekarik przyjechali z ligi tureckiej, Jendrisek z kolei był piłkarzem Schalke. Niemniej nie za bardzo było się kogo bać.

A przynajmniej z dzisiejszej perspektywy, wszak my też w 2012 roku nie dysponowaliśmy tak silną drużyną jak choćby dziś. Szczyt formy przeżywał co najwyżej Jakub Błaszczykowski w Borussii Dortmund. Nie on, nie Lewandowski czy Obraniak przesądzili o naszym zwycięstwie, a Damien Perquis, który wracał po 3 miesiącach przerwy od gry, spowodowanej złamaniem łokcia. Jak się później okazało, tamten triumf był miłym początkiem złego.

Polska – Słowacja. Załatwieni w minutę

Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie cieszył się, kiedy w ramach eliminacji do mundialu w RPA jako rywali wylosowano nam Słowację, Słowenię, Czechy, Irlandię Północną i San Marino. Jak się później okazało, hurraoptymizm był zupełnie nieuzasadniony oraz zgubny. Polacy zaprezentowali się fatalnie – w tabeli wyprzedzili tylko San Marino, czyli futbolowych outsiderów. Totalna kompromitacja, do której przyłożył się najpierw Leo Beenhakker, a potem Stefan Majewski.

Początek tej katastrofie dało właśnie starcie z południowymi sąsiadami. Brutalnie sprowadzili nas na ziemię po dwóch wcześniejszych zwycięstwach. Tym razem, mimo pewnych problemów, wydawało się, iż również będziemy triumfować – prowadziliśmy przecież 1:0 po golu Euzebiusza Smolarka, była już 85. minuta, a wtedy, w ciągu 60 sekund, dwa razy do siatki trafił Stanislav Sestak.

Mimo że był dopiero październik, Słowacy dostali dwa prezenty – najpierw po błędzie Boruca, później zaś dzięki nieporadnej interwencji Dudki i piłce odbitej od słupka. Po końcowym gwizdku cała nasza drużyna stanęła jak wryta, nie rozumiejąc, co właśnie się wydarzyło. Do dziś trudno to pojąć. Niemniej ten mecz ewidentnie podciął nam skrzydła. Nie podnieśliśmy się, do końca eliminacji wygrywając już tylko raz – 10:0 z San Marino, jedyną gorszą drużyną od nas w tamtych rozgrywkach.

Polska – Słowacja. Miła odskocznia od porażek

Miejmy nadzieję, że jeśli już w trakcie Euro 2020 będziemy nawiązywać do jakichś wyczynów naszych Orłów w starciach ze Słowacją, to do tego z 1995 roku. Mierzyliśmy się z nią (samodzielną) pierwszy raz w historii i wyszedł z tego prawdziwy pogrom: 5:0 po trafieniach kolejno Juskowiaka, Wieszczyckiego, Koseckiego, Nowaka i znów Juskowiaka. Wynik ten odzwierciedlał dominację podopiecznych Henryka Apostela

Problem w tym, iż w szerszej perspektywie był to co najwyżej przyjemny wyjątek od ogólnie słabych wyników kadry w tamtym czasie. Zespół Henryka Apostela mierzył się ze Słowacją w ramach eliminacji do Euro 1996, lecz na turniej nie pojechał, plasując się w grupie eliminacyjnej za Rumunią, Francją i Słowacją właśnie, a przed Izraelem oraz Azerbejdżanem.

Polska - Słowacja: wszystkie mecze

06/1995 Polska 5:0 Słowacja (Zabrze)

10/1996 Słowacja 4:1 Polska (Bratysława)

11/1998 Słowacja 1:3 Polska (?)

02/2007 Słowacja 2:2 Polska (Jerez de la Frontera)

10/2008 Słowacja 2:1 Polska (Bratysława)

10/2009 Polska 0:1 Słowacja (Chorzów)

05/2012 Słowacja 0:1 Polska (Klagenfurt)

11/2013 Polska 0:2 Słowacja (Wrocław)

Czytaj też:

Terminarz Euro 2020. Gdzie, kiedy i z kim zagrają Polacy oraz inne reprezentacje?