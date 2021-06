„Mówił o sportowym samobójstwie”. Rodzice Mateusza Klicha opowiadają o jego krętej karierze

Mateusz Klich długo nie rozwinąć skrzydeł na miarę talentu, który posiada. Dopiero kiedy trafił pod skrzydła Marcelo Bielsy w Leeds United wreszcie wszedł na wysoki poziom i bez większych problemów poradził sobie w Premier League. – On uratował moją karierę – powiedział niegdyś Polak o argentyńskim szkoleniowcu. Tym razem o karierze syna postanowili opowiedzieć jego rodzice.

Euro 2020. Rodzice Mateusza Klicha oceniają reprezentanta Polski

– Po zakończeniu meczu Mati zawsze dzwoni i na gorąco sobie analizują: ojciec widział sprzed telewizora, on z boiska, więc wymieniają opinie. Nie ma cukrowania – mówi mama zawodnika, pani Małgorzata.

– Mateusz gra na tej samej pozycji, co ja, więc te podstawowe atuty ma podobne. Mnie lepiej wychodziło strzelanie rzutów wolnych. W ogóle lubiłem uderzyć z dystansu. Szkoda, że Mati tak rzadko się na to decyduje. Mnie bardzo cieszyły gole. Mateusza oczywiście też, ale jego równie mocno potrafią cieszyć wymuskane podania. Później się zachwyca: „Ale mu dałem piłeczkę, co?”. Jest bardziej kreatywny i pracowity niż ja – opowiada z kolei Wojciech Klich.

Euro 2020. Mateusz Klich trzecim najlepszym pomocnikiem Premier League?

– Jest wiecznie uśmiechnięty. Nawet po ostatniej konferencji w Opalenicy go pytałam, czy kiedyś ugryzie się w język. Wypalił przecież, że najlepszym pomocnikiem w Premier League jest N’Golo Kante, drugim Kevin De Bruyne, a trzecim on. To jest właśnie jego poczucie humoru, jego sposób bycia. Nie wiem, czy kiedyś widziałam go poważnego. Ma to po mnie – śmieje się pani Małgorzata.

Euro 2020. Mateusz Klich upokorzony przez Felixa Magatha

– Dawniej zdarzały się też sytuacje upokarzające. Trener Wolfsburga, Felix Magath, po dwóch czy trzech miesiącach zabrał go na mecz do Dortmundu. Mati zadzwonił do ojca taki zadowolony, że trener docenił jego pracę na treningach, więc może zadebiutować. My przed telewizorem, a potem Mateusz dzwoni: „Trener powiedział, że dobrze trenowałem cały tydzień, więc wziął mnie w nagrodę”. Myślałam, że się popłaczę – mówi mama Klicha.

– Bywał sfrustrowany, mówił, że za chwilę popełni sportowe samobójstwo, że nie chce już grać w piłkę, bo wali głową w mur i ma dosyć. Starał się, próbował, a nie dostawał szans [...] Najważniejsze, że się wtedy nie poddał i nie zawrócił – puentuje Wojciech, tata reprezentanta Polski.

Polska – Słowacja na Euro 2020. Kiedy mecz?

Już wkrótce Mateusz Klich może napisać kolejny piękny rozdział w swojej karierze, o ile z reprezentacją Polski osiągnie dobry wynik na mistrzostwach Europy. Pierwszy mecz na Euro 2020 Polacy rozegrają 14 czerwca o godzinie 18:00 ze Słowacją w Petersburgu.

