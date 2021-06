„Co wziąłbyś od Roberta Lewandowskiego?”. Genialna odpowiedź Macieja Rybusa

Reprezentacja Polski przygotowuje się do pierwszego meczu w Euro 2020. Już 14 czerwca Biało-Czerwoni zagrają ze Słowacją w Petersburgu, do którego mają przylecieć dzień przed starciem. Między treningami piłkarze mają jednak czas, aby porozmawiać z dziennikarzami. Ostatnio wywiadu udzielił między innymi Maciej Rybus, a jego odpowiedź na jedno z pytań zrobiła furorę w internecie.

Euro 2020. Co Maciej Rybus wziąłby od Roberta Lewandowskiego?

W trakcie przerwy między treningami zawodnik Lokomotivu Moskwa rozmawiał z reporterem TVP Sport. – Gdybyś miał wziąć jedną rzecz od Roberta Lewandowskiego dla siebie, to co by to było? – zapytał dziennikarz. Reprezentant Polski zastanowił się chwilę, po czym udzielił zabawnej odpowiedzi. Nie wspomniał o żadnej umiejętności ani cesze charakteru, postawił na inną rzecz. – Jego kontrakt! – zażartował Rybus.

Widać, że atmosfera w szatni reprezentacji Polski tuż przed Euro 2020 rzeczywiście jest znakomita, o czym niedawno opowiadał choćby Wojciech Szczęsny na konferencji prasowej. Żartobliwej odpowiedzi lewego obrońcy nie można się jednak dziwić. Robert Lewandowski to najlepiej opłacany polski piłkarz, a miesięcznie zarabia w Bayernie 1,7 miliona euro, co daje ponad 20 milionów euro w skali roku.

Euro 2020. Kiedy transmisja meczu Polska - Słowacja?

Reprezentacja Polski swój pierwszy mecz na mistrzostwach Europy rozegra 14 czerwca o 18:00 w Petersburgu. Rywalem Biało-Czerwonych będzie Słowacja, a mecz będzie można obejrzeć na antenie TVP 1, TVP Sport oraz sport.tvp.pl. Relację NA ŻYWO ze spotkania przeprowadzimy we Wprost.pl.

