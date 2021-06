Euro 2020. Polska - Słowacja na rozpoczęcie gry w grupie E. Gdzie i o której oglądać?

Polska i Słowacja w poniedziałek 14 czerwca na stadionie w Sankt-Petersburgu zaczynają zmagania na Euro 2020 w grupie E. Choć Biało-Czerwoni wydają się być faworytem, w meczu tym z pewnością nie zabraknie emocji. Sprawdźcie gdzie i o której można zobaczyć to starcie.

Mecz Polska – Słowacja będzie pierwszym starciem na mistrzostwach Europy w grupie E i jednocześnie pierwszym sprawdzianem Biało-Czerwonych w tym turnieju. Oprócz nas o awans z tej czwórki walczy jeszcze Hiszpania i Szwecja, dlatego trudno ukrywać, że już pierwszy mecz może zadecydować o być albo nie być naszej reprezentacji. Słowacja na papierze sprawia wrażenie drużyny najłatwiejszej do pokonania.

Euro 2020. Polska – Słowacja. Mecz otwarcia, mecz o wszystko

Składowe części reprezentacji Polski stawiają nas w gronie faworytów do wyjścia z grupy, a może nawet do końcowego sukcesu na Euro 2020. Lewandowski, Krychowiak, Szczęsny lub Fabiański – to gracze światowej klasy. Do tego Zieliński, Bereszyński, Klich i Bednarek – jeśli oczywiście będzie zdrowy. Z pewnością mamy drużynę, której zazdrości nam niejeden kibic w Europie.

Jednocześnie nie wolno lekceważyć Słowacji, która ma w składzie tak doświadczonych zawodników jak Marek Hamsik, Milan Skriniar, Martin Skrtel czy Robert Mak. Nieobce kibicom są też nazwiska Ondreja Dudy, Martina Dubravki, Stanislava Lobotki czy Petera Pekarika.

Polska – Słowacja. Kiedy mecz?

Polska zagra ze Słowacją w poniedziałek 14 czerwca o godzinie 18:00. Mecz odbędzie się w Rosji, na stadionie w Sankt-Petersburgu. Oba zespoły pokonają więc sporą odległość, by dotrzeć na to spotkanie, a później udać sie na kolejne starcia grupowe.

Polska – Słowacja. Gdzie oglądać transmisje?

Mecz Polski ze Słowacją pokaże Telewizja Polska na kanale TVP 1, TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl. Relację na żywo z tego starcia poprowadzimy także na portalu Wprost.pl.

