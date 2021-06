Sousa: Dla mnie to podwójna odpowiedzialność, bo nie jestem Polakiem. Ale czuję jak Polak

Paulo Sousa na konferencji w niedzielę 13 czerwca usłyszał jedno z najmniej oryginalnych pytań, jakie można zadać trenerowi sportowemu: „czym różni się praca w klubie od pracy w reprezentacji”. Mimo to jego odpowiedź mogła zaskoczyć, ponieważ Portugalczyk postanowił podejść do zagadnienia od zupełnie innej strony. Jako główną różnicę podał „odpowiedzialność” i to na niej się skupił.

Sousa: Wszyscy chcą czuć dumę

– Odpowiedzialność, by reprezentować swój kraj... Dla mnie jest to podwójna odpowiedzialność, ponieważ nie jestem Polakiem. Ale czuję, jak to jest być Polakiem i mam świadomość tego wszystkiego, co trzeba było osiągnąć w przeszłości w Polsce, by dotrzeć do tych ważnych momentów, z których wszyscy Polacy chcą być dumni. Za to czuję odpowiedzialność ja, mój sztab, moi zawodnicy. Na boisku jesteśmy przedłużeniem tego, co to znaczy być Polakiem – mówił.

– Wszyscy chcą czuć dumę. Musimy się upewnić, że wszystko co zrobimy jutro i w każdej grze... Musimy zrobić wszystko co tylko możemy. Musimy mieć odpowiednie nastawienie, determinację, musimy być zjednoczeni, mieć ambicję, odwagę we wszystkim co będziemy robić, żeby dobrze się zaprezentować i wygrać mecz – podkreślał.

Czytaj też:

Sousa o tym, jak ma grać jego reprezentacja: Chcemy być pozytywni, agresywni