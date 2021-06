Co ze zdrowiem Jana Bednarka? Paulo Sousa zdradził czy obrońca zagra ze Słowacją w Euro 2020

Trwają przygotowania Biało-Czerwonych do turnieju, który rozpoczął się 11 czerwca. Polacy rozpoczną zmagania w tych rozgrywkach starciem z drużyną Słowacji. Jedną z najważniejszych kwestii przed tym meczem było zdrowie Jana Bednarka – czy zdążył wyleczyć kontuzję, której doznał kilka dni temu? Paulo Sousa na konferencji prasowej powiedział, że tak.

Euro 2020. Jan Bednarek gotowy na meczu Euro 2020 ze Słowacją

– Jest gotowy do gry tak jak wszyscy piłkarze. Wszyscy zawodnicy są zdrowi i gotowi do meczu – stwierdził jednoznacznie selekcjoner reprezentacji Polski. To duże „wzmocnienie” dla naszego zespołu, ponieważ środkowy obrońca to jeden z najważniejszych graczy kadry w ostatnich latach. Do spółki z Kamilem Glikiem tworzył podstawową parę stoperów od mistrzostw świata w Rosji 2018.

Niepewność w związku ze zdrowiem Bednarka dotyczyła urazu, jakiego doznał przed towarzyskim spotkaniem z Islandią, rozegranym 8 czerwca. Do niedawna nie brał udziału w treningach z resztą drużyny, głównie zaś truchtał wokół boiska. – Janka Bednarka lekko uwiera mięsień pośladkowy. Po dwóch-trzech dniach odpoczynku wszystko będzie dobrze – pisał na Twitterze Zbigniew Boniek 11 czerwca. Jak widać, nie mylił się.

Polska – Słowacja na Euro 2020. Kiedy transmisja i relacja na żywo?

Reprezentacja Polski zagra w Euro 2020 ze Słowacją 14 czerwca o godzinie 18:00 w Petersburgu. Relację live będzie można śledzić na wprost.pl. Transmisja spotkania odbędzie się w kanałach TVP 1, TVP Sport i w serwisie sport.tvp.pl

