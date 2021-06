Polska – Słowacja na Euro 2020. O której mecz i gdzie odbędzie się transmisja?

Podopieczni Paulo Sousy przygotowywali się do turnieju najpierw w Opalenicy, później zaś w Trójmieście. Wiadomo też, że od wczoraj są już w Petersburgu, gdzie zagrają ze Słowacją. Od wyniku tego meczu może zależeć nawet to, czy reprezentacja Polski ostatecznie wyjdzie z grupy.

Polska – Słowacja na Euro 2020

Biało-Czerwoni muszą jednak powalczyć, by powtórzyć swój wynik z mistrzostw Europy we Francji z 2016 roku. Wówczas doszli do ćwierćfinału, ulegając Portugalii dopiero w rzutach karnych. Czy i tym razem odniesiemy podobny sukces? Wątpliwości jest wiele, a grupa zdaje się trudniejsza niż wtedy. Oprócz naszych południowych sąsiadów są w niej także Hiszpania i Szwecja.

Słowacja może nie jest faworytem do wygrania całego turnieju, mało kto wymienia ją nawet w gronie zespołów będących w stanie zostać „czarnym koniem” Euro 2020. Niemniej w jej składzie jest wielu utalentowanych piłkarzy, którzy są w stanie jednym zagraniem przesądzić o losach spotkania. Jak na przykład ozdrowiały niedawno Marek Hamsik, Stanislav Lobotka, Ondrej Duda czy nawet Laszlo Benes, który dobrze pokazał się tuż przed turniejem w meczach sparingowych.

Polska – Słowacja. Gdzie i kiedy transmisja oraz relacja na żywo?

Reprezentacja Polski zmierzy się ze Słowacją dziś, 14 czerwca, o godzinie 18:00 w Petersburgu. Relację live z tego starcia będzie można śledzić na wprost.pl. Transmisja odbędzie się z kolei na antenie TVP 2, TVP Sport, TVP 4K oraz w serwisie sport.tvp.pl.

