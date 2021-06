Polska – Słowacja na Euro 2020, przewidywane składy na mecz. Kto zagra od pierwszej minuty?

Paulo Sousa ma twardy orzech do zgryzienia. Dzisiaj o godzinie 18:00 w Petersburgu Biało-Czerwoni zagrają swój pierwszy mecz na Euro 2020. Jaki będzie wyjściowy skład naszej kadry? Wydaje się, że mamy do niego kilku pewniaków, ale są też pewne znaki zapytania.

Euro 2020. Jaki skład Polaków na mecz ze Słowacją?

Pod wodzą Paulo Sousy reprezentacja Polski rozegrała pięć meczów i można powiedzieć, że każde z nich było dla Portugalczyka poligonem doświadczalnym. Zmiany personalne w wyjściowych jedenastkach paradoksalnie okazały się jedyną niezmienną rzeczą, która dotyczyła nas w każdym kolejnym spotkaniu. Nietykalni zdają się być Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Grzegorz Krychowiak czy Wojciech Szczęsny – ale co do reszty stuprocentowej pewności mieć nie można.

Co z Mateuszem Klichem, który za kadencji Sousy zagrał tylko raz, z Rosją? Czy miejsce w wyjściowym składzie utrzyma Kamil Glik, co do którego selekcjoner ma wątpliwości? Tymoteusz Puchacz czy Maciej Rybus – kto zajmie miejsce na lewym wahadle? Jaka rola została przewidziana dla Kamila Jóźwiaka? Na te i inne pytania nie ma oczywistych odpowiedzi.

Polska – Słowacja. Przewidywane składy na mecz Euro 2020

W niektórych mediach pojawiają się już przewidywane składy Polaków.

Przegląd Sportowy: Szczęsny – Bereszyński, Glik, Bednarek – Jóźwiak, Krychowiak, Klich, Rybus, Zieliński – Lewandowski, Świerczok (3-5-2)

Sport: Szczęsny – Bereszyński, Bednarek, Glik – Jóźwiak, Krychowiak, Klich, Rybus, Zieliński – Świderski, Lewandowski (3-5-2)

Super Express: Szczęsny – Kędziora, Glik, Bednarek – Jóźwiak, Krychowiak, Moder, Klich, Puchacz, Zieliński – Lewandowski (3-6-1)

TVP Sport: Szczęsny – Bereszyński, Glik, Bednarek – Jóźwiak, Krychowiak, Moder, Puchacz – Klich, Zieliński – Lewandowski (3-4-2-1)

Jaki skład Słowacji na mecz z Polską?

Nasi przeciwnicy najprawdopodobniej zagrają w składzie: Dubravka - Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan - Hrosovsky, Kucka - Mak, Hamsik, Weiss - Duda (Przegląd Sportowy)

