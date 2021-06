Mecz Polska – Słowacja na Euro 2020. Kiedy odbędzie się transmisja na żywo?

Mistrzostwa Europy trwają od 11 czerwca, lecz dopiero kilka dni później, bo 14 czerwca, do boju ruszy również reprezentacja Polski. W pierwszym spotkaniu grupy C Biało-Czerwoni zagrają ze Słowacją – teoretycznie najsłabszym przeciwnikiem w tym zestawie drużyn. Później podopieczni Paulo Sousy zmierzą się jeszcze z Hiszpanią oraz Szwecją.

Polska – Słowacja na Euro 2020.

Naszych kadrowiczów z pewnością czeka trudne zadanie już w starciu z zespołem prowadzonym przez Stefana Tarkovicia. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że kontuzję zdążył wyleczyć mózg reprezentacji Słowacji, czyli Marek Hamsik. Ponadto kibice będą mogli zobaczyć w akcji również takich graczy jak Ondrej Duda, który niegdyś grał w Legii Warszawa, albo Lubomir Satka – środkowy obrońca obecnie broni barw Lecha Poznań.

Nie wiadomo jeszcze, w jakim składzie na to spotkanie wyjdą Biało-Czerwoni. Robert Lewandowski czy Grzegorz Krychowiak nie muszą martwić się o miejsce w podstawowej jedenastce, ale kilku ich kolegów z drużyny nie może mieć co do tego pewności. W tym gronie są między innymi Mateusz Klich, Tymoteusz Puchacz i Kamil Jóźwiak.

Euro 2020. Kiedy i gdzie transmisja i relacja na żywo z meczu?

Zapraszamy do śledzenia spotkania Polska – Słowacja w relacji live na wprost.pl. Oprócz tego starcie to będzie można obejrzeć w TVP 2, TVP Sport, TVP 4K oraz w serwisie sport.tvp.pl. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00 czasu polskiego. Miejscem zmagań Biało-Czerwonych będzie stadion Kriestowskij, znany także jako „Gazprom Arena”.

