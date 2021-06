Euro 2020. Jak Polacy radzili sobie w pierwszych meczach wielkich turniejów? Trudno o optymizm

John Botos PROJECT PLUS

/ Źródło: Newspix.pl / John Botos PROJECT PLUS

Już dziś, 14 czerwca, Polska zagra ze Słowacją w swoim pierwszym meczu Euro 2020. Spotkanie to może w dużej mierze zadecydować o tym, czy awansujemy do fazy pucharowej mistrzostw Europy, więc naturalnie wiążemy z tym spotkaniem duże nadzieje. Co o szansach Biało-Czerwonych na zwycięstwo w pierwszym starciu mówi historia?