Jak trwoga to do Roberta Lewandowskiego? Supersnajper na wielkich turniejach jednak zawodził

Nie ulega wątpliwościom, że Robert Lewandowski to piłkarz genialny. Świadczy o tym choćby fakt, że niedawno pobił rekord Gerda Mullera sprzed 49 lat, strzelając 41 goli w jednym sezonie Bundesligi. W reprezentacji Polski napastnik Bayernu też ma znakomite statystyki – w 119 występach zdobył aż 66 bramek, co czyni go najskuteczniejszym snajperem w historii Biało-Czerwonych.

Robert Lewandowski. Statystyki i gole w reprezentacji Polski

Na liczbach naszego kapitana jest jednak pewna skaza – wyniki śrubuje zazwyczaj w eliminacjach do wielkich turniejów, albo meczach towarzyskich. Kiedy już rywalizujemy w fazach grupowych mistrzostw świata lub Europy, jego czar pryska.

Robert Lewandowski występuje w reprezentacji Polski od jesieni 2008 roku, kiedy to postawił na niego Leo Beenhakker. Ówczesny piłkarz Lecha Poznań nie załapał się więc na Euro 2008, a że nasi kadrowicze nie dali rady awansować na mundial w RPA dwa lata później, to swój pierwszy wielki turniej „Lewy” zaliczył dopiero w 2012. Organizowaliśmy mistrzostwa Europy do spółki z Ukrainą. Niestety, genialny napastnik zawiódł wtedy tak jak reszta drużyny – strzelił gola tylko w meczu z Grecją, który zremisowaliśmy 1:1.

Euro 2020. Gole Roberta Lewandowskiego w wielkich turniejach

Następnie znów nastąpiła czteroletnia pauza, ponieważ Polakom nie udało się zakwalifikować na mundial w Brazylii. W 2016 roku na Euro we Francji Lewandowskiemu znów poszło słabo. W fazie grupowej nie trafił do siatki ani razu, co wynikało też z faktu, iż Adam Nawałka nastawiał drużynę bardzo defensywnie. Snajper przełamał się dopiero w ćwierćfinale z Portugalią. Gdyby ta bramka dała nam awans, opinia publiczna na pewno wybaczyłaby naszemu napastnikowi jego nieskuteczność. Niestety Portugalczycy pokonali nas 6:4 w rzutach karnych.

Najgorzej było natomiast w trakcie mistrzostw świata w 2018 roku, gdzie cała drużyna zaprezentowała się kompromitująco. Reprezentacja Polski potrafiła zwyciężyć tylko z Japonią 1:0 w żałosnym „meczu o honor”, a Lewandowski nie pokonał bramkarza w żadnym spotkaniu. Później nasi kadrowicze tłumaczyli swoją fatalną dyspozycję dwiema rzeczami – fatalnym przygotowaniem fizycznym oraz taktycznym chaosem, który tuż przed turniejem wprowadził do zespołu sam Adam Nawałka.

Czy Paulo Sousa odmieni ten trend i w jego zespole Lewandowski wreszcie udźwignie presję wielkiego turnieju?

Polska – Słowacja na Euro 2020. Kiedy mecz?

Już dziś, 14 czerwca, reprezentacja Polski zagra ze Słowacją w swoim pierwszym meczu Euro 2020. Zapraszamy na relację live z tego wydarzenia na wprost.pl. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie TVP 2, TVP Sport, TVP 4K i w serwisie sport.tvp.pl

Czytaj też:

Euro 2020. Jak Polacy radzili sobie w pierwszych meczach wielkich turniejów? Trudno o optymizm