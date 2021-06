„Piotr Zieliński jest lepszy od Hamsika”. Słowacki bramkarz porównuje gwiazdy obu reprezentacji

Marek Hamsik i Piotr Zieliński to starzy znajomi z SSC Napoli. Pomocnicy grali ze sobą przez dwa i pół sezonu, ale w tamtych czasach Polak często „oglądał plecy” starszego kolegi. Obecnie jednak sytuacja jest zgoła inna, a rozstrzygnięcie tego, kto jest lepszym piłkarzem to temat do rozległej dyskusji.

Polska – Słowacja. Zieliński lepszy od Hamsika?

Wątpliwości co do jakości obu „dziesiątek” nie ma natomiast słowacki bramkarz Boris Pesković. Przez polskich kibiców może być kojarzony z gry w Pogoni Szczecin czy Górnika Zabrze. Jakie jest zdanie Peskovicia na temat wspomnianych piłkarzy?

– Kiedyś gwiazdą pokroju Roberta Lewandowskiego był dla nas Marek Hamsik, ale najlepsze lata ma już za sobą. Uważam, że Piotr Zieliński, który był kiedyś jego zmiennikiem w Napoli, teraz jest dużo lepszym piłkarzem niż Hamsik – ocenił Pesković w rozmowie z portalem interia.pl.

Euro 2020. Zieliński i Hamsik gotowi na mecz

Mało brakowało, a do pojedynku tych dwóch znakomitych ofensywnych pomocników w ogóle by nie doszło. Od pewnego czasu 34-letni Słowak zmaga się z bowiem z różnymi mikrourazami. Z ich powodu nie wystąpił w pięciu ostatnich spotkaniach drużyny Stefana Tarkovicia. Ostatecznie jednak Hamsik zdołał się wyleczyć i ma zagrać w spotkaniu z reprezentacją Polski.

Mamy jednak nadzieję, że Piotr Zieliński okaże się od niego lepszy również w praktyce i przeniesie dobrą formę z klubu na mecze kadry. W sezonie 2020/21 reprezentant Polski rozegrał 36 meczów Serie A, w których zdobył 8 bramek i dał kolegom 11 asyst.

Polska – Słowacja. Kiedy mecz?

Zapraszamy do śledzenia spotkania Polska – Słowacja w relacji live na wprost.pl. Oprócz tego starcie to będzie można obejrzeć w TVP 2, TVP Sport, TVP 4K oraz w serwisie sport.tvp.pl. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00 czasu polskiego. Miejscem zmagań Biało-Czerwonych będzie stadion Kriestowskij, znany także jako „Gazprom Arena”.

