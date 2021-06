„Zostawmy już tę Słowację”. „Oczywiście, że wytrzymamy presję”. Konferencja Karola Linettego

Na konferencji prasowej reprezentacji Polski, która odbyła się 16 czerwca, pojawił się Karol Linetty. Środkowy pomocnik był pytany o kilka spraw – przede wszystkim analizę błędów w meczu ze Słowacją, przygotowania do meczu z Hiszpanią oraz ogólną mentalną kondycję naszych kadrowiczów.

Euro 2020. Karol Linetty na konferencji prasowej

Naturalnie największe zainteresowanie wśród przedstawicieli mediów, a także kibiców, budzą powody porażki Biało-Czerwonych z naszymi południowymi sąsiadami. Jeden z uczestników konferencji prasowej zasugerował, że kadrowiczom brakowało w nim wiary i pewności siebie. Co na to Linetty?

– Wczoraj na odprawie zamknęliśmy tamtego meczu, teraz przygotowujemy się do starcia z Hiszpanią. Energia czy wiara były, bo nawet w dziesięciu stwarzaliśmy okazję do zdobycia bramki. Jesteśmy bardzo źli […] Każdy z nas już po samym meczu wiedział, co zrobiliśmy źle. Paulo Sousa zwaracał nam uwagę na sytuacje, w których straciliśmy gole, a także na kilka innych, gdy powinniśmy zachować się lepiej – mówił pomocnik Torino.

W pewnej chwili dyskusję na temat starcia z reprezentacją Słowacji przerwał Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy PZPN. – Mam propozycję: zostawmy już tę Słowację. Nikt nam za to punktów nie da – uciął temat błyskawicznie, choć nieco kontrowersyjnie.

Karol Linetty o przygotowaniach Polski do meczu z Hiszpanią

W drugiej części konferencji prasowej dziennikarze oraz Linetty skupili się już w pełni na tym, co czeka nas za kilka dni. Jak idą przygotowania kadrowiczów do meczu z La Furja Roja?

– Strzelenie gola w reprezentacji to coś wspaniałego. Buduje mnie to i dodaje pewności siebie. Nie czuję się jednak pewniakiem na Hiszpanię. Każdy ma szansę zagrać. Nie wiemy jeszcze kto zastąpi Grzegorza Krychowiaka. To decyzja trenera – powiedział pomocnik.

– Jest w nas sportowa złość ze względu na to jak przegraliśmy ze Słowacją. Musimy mieć głowy uniesione do góry, nie możemy się poddać, walczymy do końca. Zaraz zagramy z Hiszpanami i musimy się jak najlepiej przygotować pod ten mecz. Dzisiaj ćwiczyliśmy jak grać z nimi w defensywie, na kolejnych treningach i odprawach skupimy się na innych aspektach […] Hiszpania to najsilniejszy przeciwnik w naszej grupie, zdajemy sobie z tego sprawę, ale wytrzymamy presję – zadeklarował Linetty.

Euro 2020. Karol Linetty o podziękowaniach dla kibiców

Na koniec reprezentant Polski odniósł się jeszcze do krytyki, jaka spadła na naszą drużynę ze względu na fakt, że po końcowym gwizdku w meczu ze Słowacją Biało-Czerwoni nie podeszli do trybun, by podziękować fanom za doping.

– Kibice wspaniale nas przywitali po przylocie do Trójmiasta z Petersburga. W imieniu całej drużyny muszę przeprosić za całą drużynę, że po meczu ze Słowacją nie podeszliśmy do trybun, by podziękować. Po prostu byliśmy źli i przez to uciekliśmy do szatni. Powinniśmy zachować się inaczej – zakończył Linetty.

