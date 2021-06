Błaszczykowski odznaczony przez prezydenta Dudę. „Dziękuję za piękne bramki”

W środę 16 czerwca w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda odznaczył Jakuba Błaszczykowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Były piłkarz Wisły Kraków, Borussi Dortmund oraz oczywiście reprezentacji Polski otrzymał to wyróżnienie za swoje wybitne osiągnięcia sportowe, działalność społeczną i charytatywną oraz upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży.

twitter

Podczas wręczania orderu wyraźnie wzruszony Andrzej Duda podkreślał, że jest szczególnie dumny, mogąc nagrodzić w ten sposób krakowianina. – To wielki zaszczyt, że mogłem wręczyć to wysokie polskie odznaczenie wybitnemu sportowcowi za jego osiągnięcia, ale także za działalność człowieka, który idąc drogą wielkiej kariery dostrzega drugiego – mówił prezydent. – W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dziękuję za piękne bramki, które widzieliśmy, za bycie kapitanem naszej reprezentacji, za popularyzację sportu i przynoszenie Polsce ogromnej chluby – dodawał.

Jakub Błaszczykowski. Jak przebiegała jego kariera?

Jakub Błaszczykowski urodził się 14 grudnia 1985 roku w Truskolasach w województwie śląskim. W wieku siedmiu lat rozpoczął treningi w Rakowie Częstochowa. Po 8 latach trafił do Górnika Zabrze, by powrócić do Częstochowy i grać tam w IV lidze. Był bliski przejścia do Lecha Poznań, ale ostatecznie przeszedł do Wisły Kraków, z którą związany jest do dziś.

W 2007 roku Błaszczykowski przeszedł do Borusii Dortmund, gdzie rozegrał 253 mecze. Następnie grał we włoskiej Fiorentinie oraz w niemieckim VfL Wolfsburg. Na koniec kariery piłkarskiej powrócił do Krakowa, gdzie znów grał dla Wisły. Pożyczką w wysokości 1,33 mln zł pomógł uratować ją przed bankructwem. Został też jednym ze współwłaścicieli klubu.

Czytaj też:

Gretkowska o odznaczeniu Lewandowskiego: Pojechał w łachę do Dudy po medal