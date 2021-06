„Lewandowski nie powinien już grać w reprezentacji”. Bąk i Wyrzykowski uderzają w kapitana kadry

Robert Lewandowski i wielkie turnieje to nie jest dobrana para. W starciu ze Słowacją napastnik był jednym ze słabszych piłkarzy na boisku, w całej historii swych występów na mistrzostwach Europy lub świata zdobył zaledwie dwie bramki. Coraz więcej ekspertów przestaje szczypać się w język. Po Wojciechu Kowalczyku uderzyli w niego Jacek Bąk oraz Krzysztof Wyrzykowski.

Jacek Bąk: Robert Lewandowski chciałby zwolnić też Paulo Sousę?

Pierwszy z wymienionych również reprezentował Polskę i był jej kapitanem. Według niego Lewandowski gra słabo, ponieważ w ostatnim czasie nie potrafi udźwignąć ciężaru odpowiedzialności za wyniki Biało-Czerwonych.

– Taki zawodnik jak on powinien to wytrzymywać. Fajnie, że jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, ale machaniem rękami nie stworzy nic pozytywnego. Trzeba podejść, skrzyknąć się, pogadać. Jego koledzy chcą przecież grać jak najlepiej, nikt nie jest sabotażystą. Tylko że trzeba im pomóc, a nie wytykać błędy. W taki sposób Lewandowski nie pomaga drużynie. Brzęczka już zresztą zwolnił, a teraz chciałby zwolnić też Paulo Sousę? To nasz najlepszy piłkarz, powinien więc mieć pozytywny wpływ na kolegów [...] niczym Ronaldo w Portugalii – ocenił Bąk na łamach Przeglądu Sportowego.

Krzysztof Wyrzykowski: Lewandowski nie powinien już grać w reprezentacji

Jeszcze dalej w swej krytyce poszedł Krzysztof Wyrzykowski. – Lewandowski nie powinien już grać w reprezentacji Polski – stwierdził dziennikarz na łamach tej samej gazety.

Po chwili wyjaśnił swój punkt widzenia. – Jest ambitny i skoro nosi opaskę kapitana na ręku, tym trudniej pogodzić mu się z myślą, że znów nie wyszło. Nie sądzę oczywiście, że Robert Lewandowski przestanie występować w reprezentacji z dnia na dzień. Tego rodzaju decyzja musi być przemyślana, rozważona, ale nie chcę już oglądać najlepszego piłkarza z nieszczęśliwą miną, cierpiącego przez 90 minut dlatego, że przyszło mu grać w kiepskiej drużynie – tłumaczył Wyrzykowski.

