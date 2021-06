Paulo Sousa odejdzie z reprezentacji Polski? Selekcjoner łączony jest z włoskim klubem

Paulo Sousa to na Pólwyspie Apenińskim wciąż całkiem uznana marka, mimo że w kilku innych klubach, w których otrzymał pracę, zawodził. W Italii natomiast dobrze wspominają jego pracę w Fiorentinie w latach 2015-2017, z którą w swoim pierwszym sezonie zajął piątek miejsce w Serie A – najwyższe do dziś. Teraz jednak nie Viola zainteresowała się selekcjonerem Biało-Czerwonych, lecz inny, mniejszy klub.

Paulo Sousa na celowniku Spezii

Jak czytamy w „Il Secolo XIX”, Sousa znalazł się na celowniku Spezii Calcio, z którą kilka dni temu łączono również Karola Linettego. Temat transferu pomocnika nie był jednak kontynuowany także ze względu na jego udział w Euro 2020. Podobnie jest z Portugalczykiem, który miałby objąć ten zespół dopiero po turnieju.

Warto wspomnieć natomiast, że nasz selekcjoner nie jest jedynym trenerem, którego włoskie media przymierzają do Spezii. Według „Il Secolo XIX” Orzełki mają na swojej liście jeszcze kilka innych nazwisk. Wśród nich są tak uznani szkoleniowcy jak Claudio Ranieri (ostatnio Sampdoria Genua) czy Marco Giampaolo (do niedawna pracował w Torino). Oprócz nich rozważane są także kandydatury Eugenio Coriniego (ostatnio US Lecce), Fabio Liveraniego (poprzednio prowadził Parmę) oraz Rolando Marana (wcześniej Cagliari).

Zbigniew Boniek nie zamierza zwalniać Sousy

Lista jest więc długa i biorąc pod uwagę to, o jak uznanych menedżerach mowa, można spodziewać się, że Spezia nie będzie próbowała sprowadzić Sousy za wszelką cenę. Umowa Portugalczyka z PZPN-em obowiązuje do końca 2021 roku, a sam Zbigniew Boniek potwierdził niedawno, iż nie zamierza go zwalniać, nawet jeśli Polska nie wyjdzie z grupy w tegorocznych mistrzostwach Europy.

Wcześniej Sousa był łączony także z przenosinami do Fenerbahce, lecz ten temat również wydaje się zamknięty.

