Bednarek i Moder prowadzą wyścig z czasem przed meczem ze Szwecją. Czy będą mogli zagrać?

Kontuzje od samego początku zgrupowania prześladują Biało-Czerwonych. Najpierw wykluczeni z turnieju zostali Arkadiusz Milik, Arkadiusz Reca i Krzysztof Piątek, a potem z różnymi mniejszymi kontuzjami zmagali się kolejni reprezentanci. Tym razem wyścig z czasem trwa, a o powrót do zdrowia przed meczem ze Szwecją walczą Bednarek oraz Moder.

Niekwestionowanie ważniejszą pozycję w hierarchii reprezentacji Polski ma pierwszy z wymienionych, ale i drugi w ostatnich miesiącach coraz mocniej zaznacza swą obecność w kadrze. Niewątpliwie ich nieobecność w kluczowym starciu ze Szwecją byłaby sporym osłabieniem.

Bednarek zdąży, Moder niekoniecznie

Ze zgrupowania reprezentacji Polski płynie do nas jedna dobra, i jedna zła informacja. Pozytywna dotyczy środkowego obrońcy, który od kilkunastu dni zmaga się z bólem mięśnia pośladkowego. W meczu z Hiszpanią musiał przedwcześnie opuścić boisko z tego powodu, w poprzednich dniach ominął kilka treningów z drużyną. Dziś jednak, 22 czerwca, Bednarek ćwiczył normalnie podczas i ponoć nie ma przeciwwskazań co do jego występu w starciu ze Szwecją.

Dużo gorzej wygląda kwestia zdrowia Modera. – Piłkarz ma spuchnięte kolano, odczuwa ból i pracuje z fizjoterapeutą – powiedział Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN, 21 czerwca. Pomocnik nie brał udziału w zajęciach z resztą zespołu ani wczoraj, ani dziś, więc jego występ jest wątpliwy. Być może więcej informacji na temat jego stanu zdrowia otrzymamy na konferencji prasowej reprezentacji Polski, która odbędzie się 22 czerwca o godzinie 19:15.

