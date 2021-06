Nietypowa rehabilitacja Krzysztofa Piątka. „Skupialiśmy się na moim… Oku!”

Hertha Berlin mierzyła się z Schalke 12 maja i był to pechowy dzień dla polskiego napastnika. Rozgrywki dobiegały końca, a Krzysztof Piątek nie był w tym czasie oszczędzany i niestety na miesiąc przed rozpoczęciem mistrzostw Europy doznał urazu, który wykluczył go z udziału w turnieju. Ostatnio jednak snajper postanowił opowiedzieć o tym jak pracuje nad powrotem do zdrowia.

Nietypowa rehabilitacja Krzysztofa Piątka

– To była pierwsza moja taka poważna kontuzja. Trudno było się pozbierać, bo uciekło mi Euro 2020, na które pracowałem trzy lata, strzelałem gole w eliminacjach, byłem ważną częścią drużyny – żalił się, ale zdecydowanie można go zrozumieć.

Najciekawsze w całym wątku jest jednak to, w jaki sposób Piątek próbuje dojść do zdrowia. – Na początku nie miałem nogi tak sprawnej, nie mogłem jej w ogóle stawiać na ziemi i była w specjalnym bucie. Co ciekawe skupialiśmy się wtedy na… Oku! Są takie zadania, które poprzez pracę z okiem wysyłają sygnał do mózgu, żeby rozluźniał nogę tak, aby docierała do niej krew. Kiedy o niej myślałem i nie rozluźniałem, to krew nie dochodziła i robił się obrzęk – opowiadał napastnik.

Oprócz tego dużą rolę w rehabilitacji Piątka odegrała też praca z jego barkiem. – Stymulowaliśmy obręcz barkową, która również wysłała sygnały do chorej nogi. Po sesji fizjoterapii często przychodzę do siłowni, gdzie mogę popracować nad rzeczami, na które w sezonie nie mam czasu. Na przykład rozbudowę górnych partii mięśniowych – mówił Piątek.

Mimo kontuzji początkowo zawodnik Herthy towarzyszył nawet swoim kolegom z reprezentacji podczas zgrupowania w Opalenicy, gdzie oczywiście nie trenował w żaden sposób. W tej chwili Polak prowadzi wyścig z czasem, aby zdążyć wyleczyć się przed rozpoczęciem sezonu 2021/22.

