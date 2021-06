Paulo Sousa apeluje do polskich kibiców. „Wierzcie w nas. Razem będziemy silniejsi!”

Nasza kadra pożegnała się z mistrzostwami Europy po heroicznej, aczkolwiek bolesnej porażce ze Szwecją. Paulo Sousa na konferencji prasowej nie unikał odpowiedzialności związanej z tymi faktami, ale skupił się też na pozytywach i nadziejach, które jego zdaniem warto docenić mimo słabego wyniku na Euro 2020.

Sousa o traceniu głupich goli

– Nie możemy tracić tak głupich goli jak ostatnio. To nie były tylko błędy obrony. Powinniśmy być bardziej skoncentrowani. Pierwszy strzał nie może kończyć się golem. Uważam, że z meczu na mecz broniliśmy coraz lepiej jako zespół i będziemy pracować nad tym, aby w przyszłości nie tracić tak głupich goli – diagnozował szkoleniowiec.

– To nie jest łatwe, żeby odmienić rutynę i przyzwyczajenia piłkarzy, ale ogólnie wypracowaliśmy wiele rzeczy na plus. Myślę o pozytywach i na tym wolę się skupić – rzekł jednak po chwili.

Sousa widzi pozytywy

O co dokładnie chodziło Sousie? – Zawodnicy muszą pracować indywidualnie nad mentalnością. W każdej chwili muszą wierzyć w swój sukces i że mogą zmieniać losy spotkania. To już wyglądało lepiej – powiedział Sousa.

– Coraz lepiej kontrolujemy mecze i to, co robią przeciwnicy. Coraz mocniej spychamy rywali do obrony. Jesteśmy coraz bardziej agresywni w pressingu na połowie przeciwnika. Kreujemy więcej sytuacji z różnych stref… Jestem z tego wszystkiego zadowolony. Pracowaliśmy nad tym, by każdy mógł grać na wysokiej intensywności, niestety niektóre rzeczy nam to utrudniały, na przykład kontuzje, które przekładały się później na występy poszczególnych zawodników – przekonywał.

Sousa zaapelował do kibiców

Na koniec konferencji Paulo Sousa zwrócił się też do polskich fanów. – Wierzcie w nas dalej. Rozwijamy się, czujemy się związani z kibicami a oni z nami. W przyszłości chcemy dać fanom więcej powodów do dumy. Oni rozumieją nasz wysiłek, presję, z którą się zmagamy. W tym turnieju nie poszło nam tak, jak chcieliśmy. Mam nadzieję, że w przyszłości razem staniemy się silniejsi i będziemy osiągać lepsze wyniki – zakończył.

